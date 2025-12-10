Для виборів потрібно безпекові умови, перемир'я і завершення воєнного стану - думки експертів та політиків

Експерти і політики збігаються в думці, що для проведення виборів в Україні необхідні безпекові умови, зокрема, перемир’я і завершення воєнного стану, а вибори під час повномасштабної агресії загрожують стабільності в країні.

"Вибори під час великої війни - смертельна небезпека для державності. Вони є неприйнятними у будь-якій формі, поки є повномасштабна агресія. Це розірве країну зсередини", - написав волонтер Сергій Стерненко в мережі X.

На думку керівника аналітичного центру "Ділова столиця" Вадима Денисенка, для виборів потрібне перемирʼя.

"Результати виборів означатимуть, що той хто виграє - підписуватиме мирний договір (навряд чи його умови глобально різнитимуться від того, що є зараз). А відтак, склад учасників виборів, якщо вони будуть, може сильно відрізнятися від тих, кого зараз міряють соціологи. Це в свою чергу робитиме вибори квазілегітимними. Але суспільство точно увійде в наджорстку турбулентність. Армія, на жаль, також", - написав він у мережі Facebook.

За словами Денисенка, Росія буде тиснути на ту позицію, яка в них вироблена давно: спочатку договір, потім вибори, потім підписання договору новим президентом.

"Вибори під час війни в Україні не проводилися не тому, що це було чиїмось бажанням або результатом таємної змови. Існують конкретні причини – юридичні та безпекові. Наявність вимоги Путіна і поста Трампа в соцмережах навряд чи є достатніми підставами для старту виборчої кампанії. Проте, пропрацювати питання можливості їх організації можна", - вважає керівник аналітичного центру "Об’єднана Україна" Ігор Попов.

В той же час, він зазначив, що без припинення вогню безпека учасників виборів і виборців не забезпечується.

"Тривалість виборчої кампанії – 90 днів, і скорочення цього терміну на 15-30 днів лише додасть хаосу і вимагатиме переписувати і стискати всі строки. Відповідно, якщо навіть за 3 тижні провести всі зміни до законів і погодити всі політичні моменти – вибори можна оголошувати на початку січня найраніше. І до того російська сторона має погодитися і оголосити перемир’я, з механізмами моніторингу і вирішення суперечок. Тобто, найраніший термін дня голосування – початок квітня, в разі двох турів і часу на інаугурацію – переможець набуває повноважень у травні", - написав Попов у Facebook.

Зі свого боку голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракція "Слуга народу") вважає, що вибори потрібні, але мають бути забезпечена безпека голосування.

"В контексті дискусії про вибори й народне волевиявлення дам виключно свою думку. Вважаю, що так - вони потрібні. Особливо потрібні для вирішення принципових питань, на які відповідь може дати лише народ. Це питання про війну, мир та їх умови, і це питання про майбутнє - країни сталевого дикобраза або країни, відкритої світу. Щодо безпекових моментів голосування - так, вони мають бути забезпечені", - написав він у соцмережах.

Крім того, народний депутат Дмитро Гурін (фракції "Слуга народу") вважає, що за Конституцією під час воєнного стану неможливі тільки вибори у Верховну Раду.

"Вибори президента і місцеві провести можна, для цього потрібно змінити Закон, не Конституцію", - написав він в мережі X.

В той же час, він наголосив, що має на увазі лише питання законодавчих обмежень.

"Провести безпечні, чесні, прозорі, змагальні, демократичні вибори на даний момент неможливо. Я противник проведення будь-яких виборів під час воєнного стану. Волевиявлення буде викривлено, а мільйони людей позбавлені права голосу", - додав Гурін.

Серед іншого у мережі Facebook керівник Центру політичної розвідки Олег Постернак припустив, що заяви президента Володимира Зеленського, що він очікує "пропозицій від депутатів про законодавчі зміни, щоб провести вибори під час воєнного стану", підтверджує той факт, що є негласні пункти мирної програми по завершенню російсько-української війни, які стосуються президентства Зеленського і проведення виборів.

"У Клаузевіца "війна - продовження політики", а у Путіна і навпаки теж. Йому негайно потрібні вибори в Україні, щоб завершити тут те на що не спромоглася його армія", - написав у Facebook народний депутат Верховної Ради Володимир В’ятрович (фракція "Європейська солідарність").

Як повідомлялося, в інтерв’ю виданню Politico президент США Дональд Трамп заявив, що в Україні нібито використовують війну, щоб не проводити вибори.

В кінці вересня президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю Axios, що не має наміру керувати країною в мирний час. Він також пообіцяв звернутися до Верховної Ради з проханням організувати вибори, якщо буде досягнуто перемир’я.

9 грудня Зеленський повідомив, що просить США та Європу забезпечити безпеку для проведення виборів, після цього Україна буде готова наступні 60-90 днів їх провести.