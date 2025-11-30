WSJ: США та Україна обговорюють можливі терміни виборів і варіанти територіального обміну з РФ

На американсько-українських перемовинах сторони обговорюють ймовірні терміни виборів в Україні та можливості обміну територіями з РФ, передає видання Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на високопосадовця Білого дому

Як повідомляється, за словами високопосадовця адміністрації США, переговори стосуватимуться графіку виборів в Україні, можливості обміну територіями між Росією та Україною, а також інших питань, які залишаються невирішеними між Білим домом та Києвом, поки вони прагнуть узгодити умови запропонованої мирної угоди.