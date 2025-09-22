Інтерфакс-Україна
Події
16:35 22.09.2025

"Інтергал-Буд" підписав 293 угоди за програмою "єОселя" у 2025 р.

Будівельна компанія "Інтергал-Буд" у 2025 році станом на середину вересня підписала 293 угоди за державною програмою "єОселя", з них 190 у будинках на етапі будівництва, 103 у введених в експлуатацію, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі компанії.

Згідно даним ПрАТ "Укрфінжитло", з початку року по 12 вересня за програмою "єОселя" в цілому оформлено 4944 угоди, з них на первинному ринку 902. Таким чином, кожна п'ята пільгова іпотека у об'єктах на етапі будівництва підписана у проєктах "Інтергал-Буд".

Девелопер співпрацює з усіма 11-ма банками учасниками "єОселі" та має найширшу географію пропозицій в Україні: у Києві та області, Львові, Житомирі та Чернівцях. Клієнти можуть придбати квартиру як у введених в експлуатацію будинках, так і в тих, що будуються.

У програмі "єОселя" на даний час акредитовані у столичному регіоні "Sky Avenue" (2 будинок), "Сирецькі сади" (9 і 10 будинки), "Лук'янівський каскад", "Озерний гай. Гатне", City Hub, "Голосіївський", "Паркові Озера", "Причал 8", "Теремки, та MHоuse у Львові.

Будівельна компанія "Інтергал-Буд" працює на ринку житлової нерухомості з 2003 року. У її портфелі – 107 житлових проєктів. У 2024 році компанія побудувала та ввела в експлуатацію майже 358,5 тис. кв. м нерухомості, що відповідає 3,8 тис. квартирам у 20 будинках.

