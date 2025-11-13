IFC, ЄБРР та Notus і Rengy Development на ReBuild Ukraine 2025 підписали угоди з розвитку ВЕС, СЕС та energy storage

Міжнародна фінансова корпорація (IFC), Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Notus (Німеччина) і Rengy Development (Україна) підписали угоди про реалізацію проєктів у сфері відновлюваної енергетики, повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Угоди підписані під час Інвестиційної конференції ЄС-Україна в рамках міжнародної виставки ReBuild Ukraine 2025, яка проходить 13-14 листопада у Варшаві.

"Підписано угоди між IFC, ЄБРР та Notus і Rengy Development щодо реалізації проєктів із відновлюваної енергетики. Зокрема, Notus будує ВЕС 120 МВт в Одеській області, а Rengy Development реалізує сонячні та акумуляційні проєкти загальною потужністю понад 140 МВт у південних і центральних регіонах України", – йдеться в повідомленні міністерства на сайті в четвер.

Також зазначається, що під час конференції відбулася церемонія оголошення нових інвестиційних програм між ЄС та міжнародними фінансовими партнерами в межах інструменту Ukraine Investment Framework, а також підписання окремих меморандумів щодо проєктів, які будуть фінансуватися коштами UIF.

"Йдеться, зокрема, про нові програми загальною сумою EUR722 млн, які держави ЄС схвалили минулого місяця. Вони спрямовані на розвиток публічної інфраструктури в секторах охорона здоровʼя, комунальних послуг та житла, а також приватного бізнесу і, як очікується, мобілізують приблизно EUR 2 млрд нових інвестицій в українську економіку", – зазначило міністерство.

Як повідомлялося, під час ReBuild Ukraine 2025 Група "Нафтогаз" та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) уклали грантову угоду на EUR127 млн для імпорту газу.

"Ці кошти в межах домовленості президента України Володимира Зеленського надані Європейським союзом за фінансової підтримки уряду Норвегії. Вони будуть спрямовані на імпорт додаткових обсягів газу, щоб компенсувати втрати власного видобуту внаслідок російських атак на цивільні обʼєкти газової інфраструктури", – написав голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький у Facebook.

Він зазначив, що фінансування надається через Ukraine Investment Framework – інструмент ЄС для мобілізації коштів на відновлення України.