11:09 23.12.2025

РФ атакувала ТЕС "ДТЕК", внаслідок чого вони зазнали пошкоджень

РФ вчергове здійснила атаки на теплоелектростанції ДТЕК, внаслідок чого постраждало їхнє обладнання, повідомив енергохолдинг.

"Це вже сьома масована атака на ТЕС компанії з жовтня. Загалом з початку повномасштабного вторгнення ТЕС "ДТЕК" були атаковані ворогом понад 210 разів", – йдеться в повідомленні.

"ДТЕК" зазначив, що через атаки на його ТЕС четверо енергетиків загинуло, 59 поранено.

Як повідомлялося, внаслідок дев'ятої з початку року масованої атаки РФ на енергетику на ранок 23 грудня майже повністю знеструмлені споживачі у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях, повідомив в.о. міністра енергетики Артем Некрасов.

Крім того, за його словами, також є зумовлені обстрілами знеструмлення на Вінниччині, Чернігівщині, Житомирщині та у Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях.

Міненерго уточнило, що аварійні відключення електроенергії застосовуються у всіх регіонах України, і будуть відмінені після стабілізації ситуації.

За його інформацією, АЕС вимушено знизили потужність після атак на мережі, які забезпечують її видачу.

 

