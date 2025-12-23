РФ атакувала ТЕС "ДТЕК", внаслідок чого вони зазнали пошкоджень

РФ вчергове здійснила атаки на теплоелектростанції ДТЕК, внаслідок чого постраждало їхнє обладнання, повідомив енергохолдинг.

"Це вже сьома масована атака на ТЕС компанії з жовтня. Загалом з початку повномасштабного вторгнення ТЕС "ДТЕК" були атаковані ворогом понад 210 разів", – йдеться в повідомленні.

"ДТЕК" зазначив, що через атаки на його ТЕС четверо енергетиків загинуло, 59 поранено.

Як повідомлялося, внаслідок дев'ятої з початку року масованої атаки РФ на енергетику на ранок 23 грудня майже повністю знеструмлені споживачі у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях, повідомив в.о. міністра енергетики Артем Некрасов.

Крім того, за його словами, також є зумовлені обстрілами знеструмлення на Вінниччині, Чернігівщині, Житомирщині та у Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях.

Міненерго уточнило, що аварійні відключення електроенергії застосовуються у всіх регіонах України, і будуть відмінені після стабілізації ситуації.

За його інформацією, АЕС вимушено знизили потужність після атак на мережі, які забезпечують її видачу.