Укроборонпром у перший день роботи на MSPO підписав три угоди про співпрацю - Сметанін

Три документи про співпрацю підписано Укроборонпромом лише за перший день роботи на 33-й міжнародній виставці оборонної промисловості (MSPO), що проходить у Польщі, повідомив гендиректор Акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" (АТ "УОП") Герман Сметанін у телеграм-каналі у вівторок.

"Перший день роботи команди Укроборонпром на виставці MSPO: три підписаних документи про співпрацю. Зокрема: одне з підприємств АТ "УОП" та польська оборонна компанія підписали угоду про постачання комплектуючих виробів; домовленість про стратегічне партнерство між підприємством Укроборонпрома та американською компанією у сфері радіоелектроніки. Значне підсилення наших спроможностей; Меморандум про співпрацю між підприємством Укроборонпрому та канадською компанією ITPS. Сторони домовились налагодити співпрацю в сфері модернізації виробів", - перелічив Сметанін у Телеграм.