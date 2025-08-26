Третина угод на офісному ринку Києва пов’язана з переїздом з пошкоджених внаслідок військових дій будівель

Внаслідок ракетних обстрілів у січні-червні 2025 року у Києві пошкоджено або зруйновано 45 тис. кв. м офісних площ, третина орендних угод пов’язана з переїздом з пошкоджених приміщень, повідомили у CBRE Ukraine.

"У першому півріччі на ринок не вийшло жодного нового бізнес-центру. Водночас близько 45 тис. кв. м офісних площ було пошкоджено або зруйновано внаслідок ракетних обстрілів, що призвело до зменшення загального обсягу конкурентної пропозиції до 2,11 млн кв. м (-3% рік до року). Це скорочення стало безпрецедентним випадком скорочення пропозиції, зумовленим прямими втратами інфраструктури, що лише підкреслило вразливість об'єктів нерухомості в умовах триваючих військових дій", - повідомила старший директор департаменту офісної нерухомості та роботи з корпоративними клієнтами CBRE Ukraine Анна Сільвестрова.

Згідно дослідженню CBRE Ukraine, до кінця 2025 року очікується введення близько 73 тис. кв. м у п’яти бізнес-центрах. Однак строки реалізації проєктів залишаються невизначеними через триваючі ризики пов’язані із безпековою ситуацією, фінансуванням та рівнем попереднього залучення орендарів.

Загалом попит залишався стійким, а обсяг валового поглинання офісних площ склав 82 тис. кв. м (+16% р/р). В дослідженні зазначається, що близько 30% цього обсягу було пов'язано з вимушеним переїздом орендарів із пошкоджених офісних будівель внаслідок військових дій, що свідчить про дестабілізуючий характер активності, а не про органічну динаміку. В цілому переїзди склали 40% (+7 п.п. р/р), тоді як розширення збільшили свою частку до 16% (+5 п.п. р/р).

Оскільки на ринку переважає гібридний формат роботи, де в офіс одночасно приходить близько 30-40% працівників, деякі компанії скорочували свої офісні площі до близько 50% від довоєнного обсягу. Такий підхід дозволив орендарям здійснювати релокації та переїжджати в офісні будівлі вищого класу, зберігаючи при цьому загальний бюджет на оренду незмінним.

Основним драйвером попиту стали компанії зі сфери ІТ та телекомунікацій з часткою 25% та найбільшою кількістю транзакцій (23), а також публічний сектор та НГО (14%) і промислово-енергетичні компанії (10%).

Середній рівень вакантності знизився до 21% (-1,1 п.п. з початку року), що здебільшого зумовлено орендною активністю з боку малих і середніх компаній, які продовжують переїжджати до більш якісних офісних площ на фоні привабливих орендних ставок.

Більшість вакантних площ сконцентрована у нових об’єктах, частина яких досі залишається майже повністю вільною, а також в об’єктах нижчої якості, переважно розташованих поза межами ЦДР.

Ефективна прайм-ставка на найкращі об'єкти коливалася в межах $19-25/кв. м/міс., залежно від характеристик приміщення (наявність ремонту, розташування, рівень безпекових ризиків та заповнюваність будівлі).

"Ми очікуємо, що обережний оптимізм, який спостерігався на початку 2025 року збережеться до кінця року. За відсутності суттєвих макроекономічних або геополітичних змін, активність орендарів, ймовірно, залишатиметься стриманою та орієнтованою на ефективність, а рішення будуть прийматися з урахуванням балансу між вартістю, якістю та безпекою інфраструктури. Разом з тим, ми бачимо, що великі орендарі адаптувались до військової реальності засвідчивши свою довгострокову орієнтацію на фізичне використання офісних площ", - каже Сільвестрова.

За її словами, ринок продовжує демонструвати ознаки стабілізації орендних умов, зокрема, більше компаній укладають довгострокові угоди на три-п'ять років, тоді як у період перших років повномасштабної війни переважали угоди на один-два роки.

CBRE зі штаб-квартирою в Далласі (США) є найбільшою у світі консалтинговою та інвестиційною компанією у сфері комерційної нерухомості, дохід якої у 2024 році становив $35,8 млрд. Акції компанії CBRE Group Inc. торгуються на Нью-Йоркській фондовій біржі.

Український офіс CBRE відкрито у січні 2008 року, він є частиною афілійованої мережі компанії. У 2023 український офіс розширив свою присутність у Молдові під брендом CBRE Moldova.