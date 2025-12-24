Інтерфакс-Україна
08:49 24.12.2025

Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки ворога на Запоріжжя зросла до чотирьох - ДСНС

Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки ворога на Запоріжжя зросла до чотирьох - ДСНС
Уже четверо постраждалих зафіксовано в Запоріжжі внаслідок нічних авіаударів по місту, повідомила ДСНС України в телеграм-каналі станом на 08:32 середи.

"Близько 03:45 російські війська завдали ударів по обласному центру. Травми отримали жінки 75, 66 та 35 років та 46-річний чоловік. Їм надається вся необхідна допомога. Інформація щодо постраждалих уточнюється. В одному з районів міста сталося загоряння гаражів на площі 50 кв. м. В іншому – легкового автомобіля. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння. Крім того, вибуховою хвилею частково пошкоджено будівлю пожежної частини, адміністративні споруди, багатоповерхові житлові будинки, освітній заклад та автомобілі", - сказано в повідомленні ДСНС в Телеграм.

 

