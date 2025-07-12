Конференція URC2025 в Римі продемонструвала високий рівень підтримки України - Зеленський

В ході Міжнародної конференції з питань відновлення України у Римі URC2025 був досягнутий ряд важливих домовленостей, зокрема щодо посилення ППО, додаткових інвестицій у виробництво всіх типів дронів, передусім дронів-перехоплювачів, і ще більше тиску на Росію, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Конференція, присвячена відновленню України, стала водночас майданчиком для захисту нашої держави, зміцнення Сил оборони України та розвитку виробництва зброї. Високий рівень представництва й високий рівень підтримки України. Дякуємо всім, хто допомагає захищати життя та наближати справедливий і тривалий мир", - написав Зеленський в телеграм-каналі.