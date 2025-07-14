Інтерфакс-Україна
Економіка
14:48 14.07.2025

Horizon Capital запустила збір коштів у новий Catalyst Fund на EUR300 млн

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Horizon Capital запустила збір коштів у новий Catalyst Fund на EUR300 млн

Інвестиційна компанія Horizon Capital, лідер з управління фондами прямих інвестицій в Україні, в червні оголосила про початок збору коштів до нового Horizon Capital Catalyst Fund SCSP (Catalyst Fund) заявленим обсягом EUR300 млн, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна" з Риму.

"Його мета - об’єднати інвесторів, які підтримують Україну зараз, а не після закінчення війни, зібрати щонайменше EUR300 млн ($350 млн) для мобілізації EUR3,5 млрд ($3,5 млрд) капіталу – 10-кратний мультиплікаційний ефект – в активи, орієнтовані на внутрішній ринок, та проєкти за різними інвестиційними темами", – йдеться у презентації фонду в Українському інвестиційному каталозі на Конференції з відновлення України URC2025.

Зазначається, що різні інвестори наразі перебувають на стадії оцінки та експертизи, а перше закриття фонду планується у четвертому кварталі 2025 року.

Передбачається, що новий фонд вкладатиме у компанії середньої капіталізації в діапазоні від EUR20 млн до EUR50 млн в проєкт. Вже розглядається понад 30 потенційних угод, потреби в капіталі яких перевищують EUR2 млрд.

Ззгідно із планами Horizon Capital, Catalyst Fund інвестуватиме разом, переважно, з європейськими стратегічними компаніями та фондами, які прагнуть об'єднати зусилля з Horizon Capital як авторитетним міноритарним акціонером, для пришвидшення виходу на ринок України.

Як приклад наводиться телекомунікаційна угода Horizon Capital "Датагруп-Воля-lifecell", яка залучила французьку NJJ як великого європейського стратегічного інвестора до України під час війни у грудні 2024 року, одночасно досягаючи 30-кратного мультиплікаційного ефекту на акціонерний капітал, інвестований Horizon Capital.

"Catalyst Fund розроблений як доповнення, а не конкуренція, з фондами інфраструктури та викупу реальних активів, що залучаються для України. Фонд Catalyst Fund має намір стати міноритарним партнером з доданою вартістю для місцевих та міжнародних операторів з глибокими галузевими знаннями, отримуючи вигоду від очікуваного вступу України до Європейського Союзу протягом терміну дії фонду", – йдеться у презентації.

Партнер Horizon Capital Дмитро Бородай на воркшопі URC2025 в Римі, присвяченому private equity інвестиціям, нагадав, що компанія працює в Україні понад 30 років, інвестуючи протягом усіх політичних та макроекономічних циклів, й наразі має під управленням активи на суму $1,6 млрд. Він наголосив, що з початку першої війни в 2014 році Horizon Capital зібрала $900 млн через три фонди та допомогла портфельним компаніям залучити близько $3 млрд боргу та капіталу.

За його словами, середній щорічний темп зростання портфеля фонду HCGF IV, сформованого вже після повномасштабної російської агресії 2022 року, становив 40%.

Бородай також зазначив, що Horizon Capital є активним інвестором у своїх портфельних компаніях. "Ми співпрацюємо лише з засновниками, які готові розпочати цей шлях поліпшення управління та стандартів у наших портфельних компаніях", – додав він.

Horizon Capital - велика інвестиційна компанія, що управляє шістьма фондами прямих інвестицій (понад 40 інституційних інвесторів) з активами $1,6 млрд, серед яких також WNISEF (з капіталом $150 млн), Emerging Europe Growth Fund (EEGF, $132 млн), EEGF II ($370 млн), EEGF III ($200 млн), HCGF II ($258,3 млн) та HCGF IV ($350 млн). Кошти зазначених фондів було інвестовано в більше ніж 170 компаній, у яких працевлаштовано понад 80 тис. осіб в Україні та Молдові.

Теги: #збір_коштів #horizon_capital #urc2025

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