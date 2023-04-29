Зеленський провів зустріч із керівництвом та інвесторами Horizon Capital, яка зібрала понад $250 млн для інвестицій в Україну

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із засновницею та головним виконавчим директором інвестиційної компанії Horizon Capital Оленою Кошарною й міжнародними інвесторами із восьми країн: Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Нідерландів, Франції, Фінляндії, Швеції, Швейцарії, Данії, а також двох міжнародних організацій.

Як повідомляє в суботу пресслужба глави держави, представники компанії Horizon Capital оголосили про залучення до їхнього нового фонду Horizon Capital Growth Fund IV (HCGF IV) $254 млн, з якого буде проінвестовано українські компанії.

Зеленський подякував присутнім за участь у фонді та інвестування в Україну.

"Це важливо, бо це ваша довіра. І я хочу подякувати вам, бо це не має ціни. Дуже важливо довіряти й вірити в наш спільний успіх і нашу спільну перемогу над цією агресією. Бо Росія здійснює агресію не лише щодо української землі, а й щодо свободи", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що Україна зацікавлена в інвестиціях і співпраці, які сприятимуть розвитку нашої економіки та промисловості, модернізації та прогресу нових технологій. Серед пріоритетних напрямів він назвав розвиток ІТ-сектору та енергетики, аграрного бізнесу.

Глава держави висловив подяку країнам та інвесторам, які готові бути з Україною в цей нелегкий період і підтримують із перших днів.

Заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма наголосив, що Horizon Capital Growth Fund IV - це не лише потужний крок від інвесторів, а й початок подальшої співпраці.

"Це перша велика знакова інвестиція з початку повномасштабної агресії РФ. Цей фонд - яскравий сигнал того, що глобальний бізнес та інвестори вірять у перемогу України", - наголосив Шурма.

Олена Кошарна зі свого боку подякувала учасникам фонду за участь і його якнайшвидше формування.

Вона наголосила, що Horizon Capital також не зволікатиме зі спрямуванням коштів тим представникам українського бізнесу, які потребують підтримки та інвестицій.

"Ми плануємо перші інвестиції через 30 днів. Ми не будемо чекати і втрачати час. Ми розуміємо, що саме зараз українські підприємці потребують капіталу", - сказала Кошарна.

Представники інвесторів, які брали участь у зустрічі, висловили готовність підтримувати Україну в ці складні часи, зокрема, приватний сектор економіки країни. На їхню думку, інвестиції сприятимуть не тільки зростанню української економіки, а й стануть основою її успішного майбутнього.

Horizon Capital є провідною інвестиційною компанією у Центрально-Східній Європі, яка керує активами в обсязі $1,4 млрд, зокрема залученими понад $700 млн капіталу для підтримки підприємців-візіонерів з України та Молдови ("Регіон") протягом останніх п’яти років. Сукупний капітал інвесторів фондів перевищує $630 млрд.