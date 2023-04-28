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22:27 28.04.2023

Зеленський про інвестицію Horizon Capital на $250 млн в Україну: Великий світовий бізнес вірить у нашу перемогу та підтверджує цю віру конкретикою

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Зеленський про інвестицію Horizon Capital на $250 млн в Україну: Великий світовий бізнес вірить у нашу перемогу та підтверджує цю віру конкретикою

Залучення великою інвестиційною компанією Horizon Capital $250 млн в Україну – до нового фонду Horizon Capital Growth Fund IV (HCGF IV, "Фонд") свідчить про те, що світовий бізнес вірить в українську перемогу та підтверджує цю віру конкретикою, впевнений президент  України Володимир Зеленський.

"Сьогодні відбулася знакова інвестиційна подія для України – перша велика інвестиція в Україну з початку повномасштабного вторгнення. Обсяг інвестиції – 250 млн. доларів, і це лише старт відповідного пакету. Саме зараз, коли ми ще боремося з російським терором, великий світовий бізнес не лише вірить у нашу перемогу, але й підтверджує цю віру своїми багатомільйонними інвестиціями, конкретикою", - заявив Зеленський у відеозверненні.

Як повідомлялося, Horizon Capital та група інвесторів увійшли в історію як перший та найбільший фонд, зібраний для України з початку повномасштабного вторгнення. У керівництві компанії заявили, що 28 квітня інвестиційна компанія залучила $254 млн, перевищивши свій цільовий розмір у $250 млн.

Horizon Capital - велика інвестиційна компанія, що управляє шістьма фондами прямих інвестицій (понад 40 інституційних інвесторів) з активами $1,4 млрд, серед яких також WNISEF (з капіталом $150 млн), Emerging Europe Growth Fund (EEGF, $132 млн), EEGF II ($370 млн) та EEGF III ($200 млн), а також HCGF II ($258,3 млн). Кошти вказаних фондів було інвестовано у більш ніж 160 компаній, у яких працевлаштовано понад 77 тис. осіб, в Україні та Молдові. 

Теги: #horizon_capital #інвестиції #україна

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