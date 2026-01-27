EFI Group готує запуск корпоративного інвестфонду для вкладень у промислові проєкти

Інвестиційна група EFI Group ("Ефективні інвестиції") має наміри до кінця цього року запустити корпоративний інвестиційний фонд, щоб залучити інвестиції у промислові проєкти, повідомила генеральна директорка групи Ольга Батова.

"Проблема, яка в нас є в Україні, що в нас всі люди вміють, на жаль, інвестувати лише в нерухомість, в кращому випадку, тому що, на жаль, в Україні немає інших інструментів", – зазначила вона під час Export Credit Forum у Києві 27 січня, організованому Експортно-кредитним агентством (ЕКА).

"Ми як група, маючи велику кількість промислових проєктів, вміємо швидко і ефективно (їх) запускати. Нам потрібні гроші, і ми готові допомогти українцям зробити механізм, який дасть можливість інвестувати, заробляти і ще й при цьому розвивати Україну саме через інвестиції в промисловість", – наголосила Батова.

Вона уточнила агентству "Інтерфакс-Україна", що мова може йти про фонд, активами якого стануть по 10% як від існуючих проєктів групи, так і від тих, які тільки реалізуються або будуть запущені у майбутньому.

За словами Батової, для такого типу інвестицій критично потрібний розвиток ринку капіталу, зокрема фондового ринку.

Серед інших ключових викликів для бізнесу групи вона назвала конкуренцію з боку китайських виробників, які "збивають" ціни на глобальних ринках завдяки державній підтримці та продажам нижче собівартості, що, зокрема, тисне на виробників у Європі.

У контексті експорту Батова зазначила, що вихід на зовнішні ринки потребує ресурсів, часу та операційної ефективності, і порадила не уникати партнерств із більш досвідченими гравцями.

EFI Group заснована 2007 року. Опікується реалізацією бізнес-проєктів в Україні. Сфери інвестування – healthcare та medtech, паперова, харчова та деревообробна промисловості, постачання сільгосппродукції.

Серед бізнесів – підприємство з виробництва тваринних жирів і кормових добавок для тварин Feednova, завод з виробництва меду "Біхайв", медмережа "Медична зірка", Житомирський картонний комбінат, виробник картонного пакування "Сем Екопак", лісопереробник "Форест технолоджі", постачальник сільгосппродукції "Ефі Агро", медичний онлайн-хаб Doc.ua та інші.