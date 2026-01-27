Інтерфакс-Україна
Інвестиції
17:41 27.01.2026

EFI Group готує запуск корпоративного інвестфонду для вкладень у промислові проєкти

2 хв читати
EFI Group готує запуск корпоративного інвестфонду для вкладень у промислові проєкти

Інвестиційна група EFI Group ("Ефективні інвестиції") має наміри до кінця цього року запустити корпоративний інвестиційний фонд, щоб залучити інвестиції у промислові проєкти, повідомила генеральна директорка групи Ольга Батова.

"Проблема, яка в нас є в Україні, що в нас всі люди вміють, на жаль, інвестувати лише в нерухомість, в кращому випадку, тому що, на жаль, в Україні немає інших інструментів", – зазначила вона під час Export Credit Forum у Києві 27 січня, організованому Експортно-кредитним агентством (ЕКА).

"Ми як група, маючи велику кількість промислових проєктів, вміємо швидко і ефективно (їх) запускати. Нам потрібні гроші, і ми готові допомогти українцям зробити механізм, який дасть можливість інвестувати, заробляти і ще й при цьому розвивати Україну саме через інвестиції в промисловість", – наголосила Батова.

Вона уточнила агентству "Інтерфакс-Україна", що мова може йти про фонд, активами якого стануть по 10% як від існуючих проєктів групи, так і від тих, які тільки реалізуються або будуть запущені у майбутньому.

За словами Батової, для такого типу інвестицій критично потрібний розвиток ринку капіталу, зокрема фондового ринку.

Серед інших ключових викликів для бізнесу групи вона назвала конкуренцію з боку китайських виробників, які "збивають" ціни на глобальних ринках завдяки державній підтримці та продажам нижче собівартості, що, зокрема, тисне на виробників у Європі.

У контексті експорту Батова зазначила, що вихід на зовнішні ринки потребує ресурсів, часу та операційної ефективності, і порадила не уникати партнерств із більш досвідченими гравцями.

EFI Group заснована 2007 року. Опікується реалізацією бізнес-проєктів в Україні. Сфери інвестування – healthcare та medtech, паперова, харчова та деревообробна промисловості, постачання сільгосппродукції.

Серед бізнесів – підприємство з виробництва тваринних жирів і кормових добавок для тварин Feednova, завод з виробництва меду "Біхайв", медмережа "Медична зірка", Житомирський картонний комбінат, виробник картонного пакування "Сем Екопак", лісопереробник "Форест технолоджі", постачальник сільгосппродукції "Ефі Агро", медичний онлайн-хаб Doc.ua та інші.

Теги: #efi_group #інвестиції #батова

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:03 27.01.2026
"Ліси України" планують подвоїти інвестиції у 2026р. та збільшити заготівлю деревини на 2 млн куб. м — гендиректор

"Ліси України" планують подвоїти інвестиції у 2026р. та збільшити заготівлю деревини на 2 млн куб. м — гендиректор

14:41 20.01.2026
ЄБРР з початку повномасштабної війни інвестував EUR9,2 млрд у 25 проєктів в Україні – Патроне

ЄБРР з початку повномасштабної війни інвестував EUR9,2 млрд у 25 проєктів в Україні – Патроне

19:17 16.01.2026
Dragon Capital у 2025р інвестував в Україну майже $100 млн, в 2026р планує подальше зростання – Фіала

Dragon Capital у 2025р інвестував в Україну майже $100 млн, в 2026р планує подальше зростання – Фіала

15:28 16.01.2026
Інвестиції у відкриття медичного хабу MonoDoctor у Львові склали 100 млн грн

Інвестиції у відкриття медичного хабу MonoDoctor у Львові склали 100 млн грн

15:20 16.01.2026
"Запоріжсталь" у 2025р спрямувала на поліпшення умов робочого побуту понад 13 млн грн, з 2012р інвестиції склали 260 млн грн

"Запоріжсталь" у 2025р спрямувала на поліпшення умов робочого побуту понад 13 млн грн, з 2012р інвестиції склали 260 млн грн

17:07 13.01.2026
Штучний інтелект-стартап Deepgram провів інвестраунд з оцінкою в $1,3 млрд

Штучний інтелект-стартап Deepgram провів інвестраунд з оцінкою в $1,3 млрд

19:19 06.01.2026
Заявки на участь у програмі залучення інвестицій у проєкти зі скорочення викидів можна подати до 30 січня — Мінекономіки

Заявки на участь у програмі залучення інвестицій у проєкти зі скорочення викидів можна подати до 30 січня — Мінекономіки

12:48 06.01.2026
Частка інвестиційного попиту відновилася до 30% у 2025р

Частка інвестиційного попиту відновилася до 30% у 2025р

10:54 24.12.2025
Кабмін скоректував підтримку аграріїв, бізнесу, розмінування, водогосподарства, екології заради інвестфонду з США

Кабмін скоректував підтримку аграріїв, бізнесу, розмінування, водогосподарства, екології заради інвестфонду з США

19:19 13.12.2025
2026 рік може стати точкою стратегічного перелому для системи європейської безпеки – експерти

2026 рік може стати точкою стратегічного перелому для системи європейської безпеки – експерти

ВАЖЛИВЕ

Інвестиційний імпакт-фонд Pluralis B.V. став міноритарним акціонером "Української правди"

Зеленський оголосив про призначення Маркарової радником із питань відбудови України та інвестицій

Інвестиції після війни робитимуться насамперед у ВПК, енергетику, інфраструктуру та фінанси – Яценюк

Захід під час війни опосередковано зробив великі інвестиції в Україну – Яценюк

Американський фонд UMAEF інвестує в розробника monobank Fintech-IT Group з оцінкою $1 млрд та планами IPO

ОСТАННЄ

Інвестиційний імпакт-фонд Pluralis B.V. став міноритарним акціонером "Української правди"

ЄБРР інвестує $20 млн у заснований українцями сервіс онлайн-вивчення мов Preply

Horizon Capital підтримає проєкт ВЕС 124 МВт Notus Energy в рамках нового фонду для України "HCCF"

Американсько-Український інвестфонд відбудови готує перші рішення щодо інвестицій у найближчі місяці – DFC

Dragon Capital вже зібрав у Rebuild Ukraine Fund $102,5 млн за цілі $250 млн та розпочинає його інвестдіяльність

Air China купить 60 літаків Airbus за $9,5 млрд

S1 REIT виплатив перший мільйон дивідендів інвесторам дохідної нерухомості

Дунай став ключовим логістичним коридором для України та елементом безпеки всієї Європи

Перетин кордонів і спільні інвестиції мають стати драйвером економічної співпраці України та Румунії

Румунія заявила про намір стати логістичним хабом відбудови України – голова Сенату Абрудян

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА