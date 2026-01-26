Інвестиційний імпакт-фонд Pluralis B.V. став міноритарним акціонером "Української правди"

Pluralis B.V., інвестиційний імпакт-фонд під управлінням американського Media Development Investment Fund (MDIF), став міноритарним акціонером "Української правди" (ТОВ "УП Медіа Плюс" та ТОВ "УП Медіа"), йдеться у пресрелізі інвестиційної групи Dragon Capital, засновник якої Томаш Фіала був до останнього часу 100% власником видання.

"Партнерство з Pluralis сприятиме подальшому розвитку "Української правди" відповідно до найвищих міжнародних стандартів журналістики, зокрема через участь двох представників фонду в наглядовій раді", – наводяться в релізі слова Фіали.

Зазначається, що ця угода стала першою інституційною інвестицією в незалежні українські медіа з початку повномасштабної війни.

Pluralis було засновано групою провідних європейських медіакомпаній, фондів, що підтримують демократію, та імпакт-інвесторів. Фонд інвестує в новинні медіа, що забезпечують незалежну, якісну журналістику в європейських країнах. Pluralis, який уже має інвестиції у трьох країнах Центральної та Південно-Східної Європи, тепер здійснює першу інвестицію в Україні.

"Українська правда" — одне з провідних незалежних медіа країни, яке було засноване у 2000 році та пише про політику, суспільство, економіку, спорт, технології та міжнародні події, зосереджуючись передусім на цифрових платформах. Загальнонаціональна аудиторія, згідно з релізом, перевищує 15 млн читачів.

За даними ресурсу YouControl, за дев"ять місяців 2025 року виручка "УП Медіа Плюс" зросла на 54,0% – до 73,1 млн грн, тоді як чистий збиток скоротився на 20,2% – до 24,8 млн грн. Активи компанії на кінець періоду складали 27,3 млн грн.

"УП Медіа" за дев"ять місяців минулого року отримало 0,2 млн грн виручки за чистого збитку 4,6 млн грн, що приблизно відповідає показникам такого ж періоду 2024 року, а його активи на 30 вересня 2025 року складали 37,6 млн грн.

"Завдяки потужній цифровій присутності та бренду, що давно асоціюється зі сміливістю й доброчесністю, ми вважаємо, що компанія ("Українська правда") має всі передумови для подальшого зростання і надалі відіграватиме важливу роль у майбутньому України", — зазначив генеральний директор Media Development Investment Fund (MDIF), під управлінням якого перебуває Pluralis, Гарлан Мандел.

За його словами, сильні позиції УП на локальному ринку, підкріплені високоякісною журналістикою, роблять цю інвестицію для Pluralis виправданою як з погляду місії, так і з інвестиційної точки зору, тож фонд радий можливості інвестувати в наступний етап розвитку УП.

Згідно з релізом, MDIF інвестує в незалежні українські медіа вже 28 років, під час війни фонд також продовжив інвестувати та надавати екстрену підтримку незалежним редакціям.

Виконавчий директор "Української правди Андрій Боборикін висловив сподівання, що таке партнерство допоможе пришвидшити розвиток видання — зміцнити модель доходів від читачів, покращити продукти і технології та розширити можливості журналістики контролю та підзвітності.

Фіала нагадав, що ухвалив рішення інвестувати в "Українську правду" 12 років тому, в останні дні Революції гідності для боротьби з авторитаризмом, після чого активно залучав міжнародний досвід, створював незалежні наглядові органи та впроваджував найкращі практики роботи незалежних медіа.

"З травня 2021 року, коли ми стали власниками "Української правди", команда зросла з 70 до 200 співробітників, а саме видання суттєво розширило продуктовий портфель і читацьку аудиторію", – додав він.

Згідно з релізом, до серпня 2025 року Dragon Capital була акціонером "Української правди", але після реструктуризації структури власності Фіала став прямим акціонером видання.

Pluralis B.V. — нідерландська компанія зі штаб-квартирою в Амстердамі. Серед акціонерів, інвесторів і партнерів компанії — група провідних європейських медіакомпаній, фондів на підтримку демократії та імпакт-інвесторів, зокрема, King Baudouin Foundation, Tinius Trust, Oak Foundation, Mediahuis, Erste Bank, Media Development Investment Fund і SEDF, а також інші імпакт-інвестори та family offices.

Media Development Investment Fund (MDIF) інвестує в незалежні медіа по всьому світу, які забезпечують різноманіття новин і сприяють обміну інформацією та поглядами, необхідними для розбудови вільних і процвітаючих суспільств. Заснований як неприбутковий інвестиційний фонд, MDIF через фінансування та стратегічну підтримку допомагає медіа в країнах, де надійні новини та інформація перебувають під загрозою, будувати стійкі бізнес-моделі, йдеться в релізі.

"Українську правду" було створено 2000 року журналістом Георгієм Гонгадзе, вбитим того самого року, як пізніше було підтверджено судом, співробітниками МВС. У травні 2021 року редакторка-засновниця УП Альона Притула та засновник і голова групи Dragon Capital Фіала уклали угоду, за умовами якої 100% корпоративних прав на видання і всі його активи переходять до Dragon Capital. Громадянин Чехії Фіала також є власником медіахолдингу NV, куди входять однойменні журнал, портал і радіо, проте УП і NV працюють незалежно одне від одного. Після купівлі УП між новим власником і виданням було підписано договір про незалежність редакційної політики.

Dragon Capital — одна з найбільших інвестиційних груп України, що майже 30 років працює у сфері інвестицій та фінансових послуг України.