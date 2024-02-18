Телеком

20:30 18.02.2024

"Українська Правда" повідомила про злам акаунту видання в соцмережі Х

1 хв читати
"Українська Правда" повідомила про злам акаунту видання в соцмережі Х

Видання "Українська Правда" (УП) зафіксувало несанкціонований доступ до свого облікового запису в соціальній мережі Х (раніше відомій як Tвіттер) і появу фейків на сторінці, йдеться в повідомленні видання в Телеграмі.

"Невідомі зламали акаунт "Української правди" в соцмережі Х (Tвіттер). У неділю ввечері редакція втратила доступ до акаунту УП у соцмережі Х, а на сторінці почали з'являтися фейки. Зокрема, там з'явилася фейкова інформація про нібито "розгром" російськими окупантами елітних підрозділів ЗСУ в Авдіївці", - повідомляє УП.

Після виявлення інциденту УП намагається відновити доступ до акаунту.

"Просимо не вважати опубліковану в соцмережі інформацію такою, що має відношення до УП", - заявило видання.

Пізніше УП повідомило про відновлення доступу до свого акаунту в Х.

 

 

 

Теги: #злам #укрправда

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:26 18.02.2024
Liga.net повідомила про злам сайту

Liga.net повідомила про злам сайту

07:11 16.11.2023
Росіяни намагаються зламати український месенджер SIGNAL, яким користуються військові

Росіяни намагаються зламати український месенджер SIGNAL, яким користуються військові

21:04 05.06.2022
Сервіс Oll.tv зламаний під час матчу Україна-Вельс

Сервіс Oll.tv зламаний під час матчу Україна-Вельс

10:20 09.05.2022
У РФ зламали розклад ТБ провідних операторів кабельних мереж, серед яких "Ростелеком", "МТС" та "НТВ-Плюс"

У РФ зламали розклад ТБ провідних операторів кабельних мереж, серед яких "Ростелеком", "МТС" та "НТВ-Плюс"

08:36 10.05.2019
США обвинуватили китайських хакерів у розкраданні даних 78 млн людей

США обвинуватили китайських хакерів у розкраданні даних 78 млн людей

22:18 19.04.2018
Хакери зламали сайт ДП "Антонов"

Хакери зламали сайт ДП "Антонов"

21:16 11.02.2018
"Злам" Мінських угод - результат невиконання Росією своїх зобов'язань

"Злам" Мінських угод - результат невиконання Росією своїх зобов'язань

07:46 19.11.2017
У поліції розглядають версію спроби погіршити відносини України з Польщею в історії з викраденням даних учасників АТО

У поліції розглядають версію спроби погіршити відносини України з Польщею в історії з викраденням даних учасників АТО

11:29 12.12.2016
СБУ розслідує обставини можливого прослуховування журналістів "Української правди"

СБУ розслідує обставини можливого прослуховування журналістів "Української правди"

13:41 30.10.2013
Хакерський злам поштової скриньки посольства України в Азербайджані зумовлений "технічною недбалістю" дипмісії - думка

Хакерський злам поштової скриньки посольства України в Азербайджані зумовлений "технічною недбалістю" дипмісії - думка

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Держспецзв'язку повідомило про кібератаку на держпідприємство: уражено 2 тис. комп'ютерів

Фахівці ГУР МО провели успішну кібератаку на компанію, що впроваджує інформаційні системи в російській промисловості

Система "Шлях" і сайт "Укртрансбезпека" через технічний збій тимчасово недоступні

Українські хакери викрали техдокументацію на 500 об'єктів Міноборони РФ

Українські хакери зламали сервери московського інтернет-провайдера "М9ком" у межах атаки на "Київстар" - джерело

ОСТАННЄ

OpenAI представила ШІ-систему створення відео з тексту, розробляє інтернет-пошуковик

"Київстар" у 2024 р. інвестує в енергонезалежність фіксованого інтернету 50-70 млн грн

Стартап з України бере участь у програмі Google із використання ШІ у сфері кібербезпеки

Держави-учасниці IT-коаліції завершили підписання угоди про співпрацю - Міноборони

Кабмін ухвалив рішення відкрити код "Дії"

Французька NJJ Capital має намір придбати "Датагруп-Воля"

SpaceX вивела на орбіту 22 інтернет-супутники Starlink

"Нова пошта" у 2023 р. доставила 412 млн посилок

Українські виробники за кількістю дронів-камікадзе наздогнали Росію

lifecell збільшив кількість фірмових магазинів на 11,4% у 2023 р.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА