"Українська Правда" повідомила про злам акаунту видання в соцмережі Х

Видання "Українська Правда" (УП) зафіксувало несанкціонований доступ до свого облікового запису в соціальній мережі Х (раніше відомій як Tвіттер) і появу фейків на сторінці, йдеться в повідомленні видання в Телеграмі.

"Невідомі зламали акаунт "Української правди" в соцмережі Х (Tвіттер). У неділю ввечері редакція втратила доступ до акаунту УП у соцмережі Х, а на сторінці почали з'являтися фейки. Зокрема, там з'явилася фейкова інформація про нібито "розгром" російськими окупантами елітних підрозділів ЗСУ в Авдіївці", - повідомляє УП.

Після виявлення інциденту УП намагається відновити доступ до акаунту.

"Просимо не вважати опубліковану в соцмережі інформацію такою, що має відношення до УП", - заявило видання.

Пізніше УП повідомило про відновлення доступу до свого акаунту в Х.