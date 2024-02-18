Події

21:26 18.02.2024

Liga.net повідомила про злам сайту

1 хв читати
Liga.net повідомила про злам сайту

Інтернет видання Liga.net зафіксувало несанкціонований доступ до свого сайту і появу фейків на сторінці, йдеться в повідомленні видання в Телеграм.

"18 лютого о 14:30 на сайті LIGA.net з'явилася фейкова новина про нібито "розгром" російськими окупантами елітних підрозділів ЗСУ в Авдіївці. Редакція LIGA.net не причетна до публікації російської дезінформації, сайт був зламаний невідомими. Фейкову новину було оперативно знято зі стрічки новин, проте деякий час вона все ж була активною, а також автоматично поширилася в акаунті LIGA.net у соцмережі Х (колишній Tвіттер)", - повідомляє видання.

Liga.net вибачилася перед своїми читачами і розслідує наявні прогалини в системі безпеки, щоб виправити ситуацію, що сталася, і не допустити її повторення.

 

 

 

Теги: #ліга #злам

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:30 18.02.2024
"Українська Правда" повідомила про злам акаунту видання в соцмережі Х

"Українська Правда" повідомила про злам акаунту видання в соцмережі Х

07:11 16.11.2023
Росіяни намагаються зламати український месенджер SIGNAL, яким користуються військові

Росіяни намагаються зламати український месенджер SIGNAL, яким користуються військові

23:19 17.09.2023
Ярослава Магучіх виграла фінал Діамантової ліги-2023 зі стрибків у висоту

Ярослава Магучіх виграла фінал Діамантової ліги-2023 зі стрибків у висоту

21:04 05.06.2022
Сервіс Oll.tv зламаний під час матчу Україна-Вельс

Сервіс Oll.tv зламаний під час матчу Україна-Вельс

21:36 22.05.2022
Українець Зінченко виграв АПЛ із МанСіті

Українець Зінченко виграв АПЛ із МанСіті

10:20 09.05.2022
У РФ зламали розклад ТБ провідних операторів кабельних мереж, серед яких "Ростелеком", "МТС" та "НТВ-Плюс"

У РФ зламали розклад ТБ провідних операторів кабельних мереж, серед яких "Ростелеком", "МТС" та "НТВ-Плюс"

15:46 12.03.2022
Англійська прем'єр-ліга усунула Абрамовича від керування "Челсі"

Англійська прем'єр-ліга усунула Абрамовича від керування "Челсі"

14:06 26.10.2020
Другий день третього матчу Міжнародної плавальної Ліги (ISL): Los Angeles Current лише на скін-рейсах вирвав перемогу у Tokyo Frog Kings

Другий день третього матчу Міжнародної плавальної Ліги (ISL): Los Angeles Current лише на скін-рейсах вирвав перемогу у Tokyo Frog Kings

08:36 10.05.2019
США обвинуватили китайських хакерів у розкраданні даних 78 млн людей

США обвинуватили китайських хакерів у розкраданні даних 78 млн людей

20:08 04.01.2019
Білорусь, країни Балтії, Україна та Польща обговорять створення єдиної хокейної ліги

Білорусь, країни Балтії, Україна та Польща обговорять створення єдиної хокейної ліги

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Безпекові угоди з Німеччиною, Францією та низкою країн не є альтернативою допомоги США - Зеленський

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" окупанти розстріляли двох українських військовополонених - Сухопутні війська ЗСУ

Окупанти вдарили по Краматорську та Слов'янську чотирма ракетами, зокрема Х-22 та "Іскандер М" - Нацполіція

За 4 місяці Авдіївської оборонної операції ворог втратив 47 тис. осіб, 364 танки, 5 літаків

У Слов'янську під завалами виявили тіло чоловіка - прокуратура

ОСТАННЄ

Фон дер Ляєн і Сунак: Ситуація в Україні потребує пильної уваги

КНР сподівається на нормальні відносини з Україною і принципово не продає зброю учасникам конфліктів

Під Львовом на трасі до Рава-Руської ДТП із постраждалими, організовано реверсивний рух

Безпекові угоди з Німеччиною, Францією та низкою країн не є альтернативою допомоги США - Зеленський

Розпочато розслідування за фактом розстрілу окупантами українських військовополонених в Авдіївці та Веселому

Українська авіація завдала за добу ударів по чотирьох місцях скупчення окупантів і збила ворожий винищувач

Окупанти за добу завдали три ракетних і 33 авіаудари по Україні, обстріляли понад 110 населених пунктів

Унаслідок обстрілів у Краматорську загинули три людини, ще дві дістали поранення

За добу на фронті було 56 бойових зіткнень, найбільше атак окупантів відбито в Херсонській області на лівому березі Дніпра

Польські фермери заблокували рух вантажівок на прикордонному переході "Дорогуськ-Ягодин" і намагалися перешкоджати руху поїздів, автобуси пропускають

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА