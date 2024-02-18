Liga.net повідомила про злам сайту

Інтернет видання Liga.net зафіксувало несанкціонований доступ до свого сайту і появу фейків на сторінці, йдеться в повідомленні видання в Телеграм.

"18 лютого о 14:30 на сайті LIGA.net з'явилася фейкова новина про нібито "розгром" російськими окупантами елітних підрозділів ЗСУ в Авдіївці. Редакція LIGA.net не причетна до публікації російської дезінформації, сайт був зламаний невідомими. Фейкову новину було оперативно знято зі стрічки новин, проте деякий час вона все ж була активною, а також автоматично поширилася в акаунті LIGA.net у соцмережі Х (колишній Tвіттер)", - повідомляє видання.

Liga.net вибачилася перед своїми читачами і розслідує наявні прогалини в системі безпеки, щоб виправити ситуацію, що сталася, і не допустити її повторення.