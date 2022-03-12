Англійська прем'єр-ліга усунула Абрамовича від керування "Челсі"

Англійська прем'єр-ліга, головний футбольний дивізіон у країні, оголосила про усунення російського бізнесмена Романа Абрамовича від керування лондонським футбольним клубом "Челсі".

"Після запровадження санкцій урядом Великої Британії правління прем'єр-ліги усунуло Романа Абрамовича з посади голови футбольного клубу "Челсі"", - йдеться у заяві на сайті АПЛ.

"Рішення правління не впливає на здатність клубу тренуватися та брати участь у матчах, як зазначено в умовах ліцензії, виданої урядом, термін дії якої спливає 31 травня 2022 року", - наголошується в заяві.

У четвер влада Великої Британії запровадила санкції щодо Абрамовича. У заяві, розміщеній на сайті британського уряду, наголошувалося, що йдеться "про цілковите заморожування активів та заборону на поїздки". Також влада країни опублікувала спеціальну ліцензію, яка дозволяє "Челсі" продовжити роботу в обмеженому форматі. Клуб зможе й надалі проводити матчі та вести іншу футбольну діяльність.

26 лютого Абрамович заявив, що передає керування футбольним клубом піклувальникам благодійного фонду команди.

2 березня стало відомо, що бізнесмен планує продати клуб та перерахувати гроші від угоди до фонду допомоги постраждалим від конфлікту в Україні.

Абрамович, який купив "Челсі" у 2003 році, інвестував у клуб мільйони доларів. Відтоді клуб як мінімум по разу виграв кожний офіційний турнір, у якому брав участь. Минулого сезону "Челсі" виграв Лігу чемпіонів, у лютому цього року – клубний чемпіонат світу.