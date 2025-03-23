Збірна України програла Бельгії з рахунком 3:0 в Лізі націй УЄФА

Національна збірна України з футболу програла у другому поєдинку плейоф за місце у дивізіоні A Ліги націй проти Бельгії 3:0.

Збірна України пробилась у плейоф Ліги націй за підвищення у класі завдяки другій позиції у групі B1. У плейоф у двоматчевому протистоянні національна команда зустрілась зі збірною Бельгії. У першому поєдинку Україна здобула вольову перемогу та підходила до гри із перевагою у два м'ячі (3:1).

За результатами двох матчів з загальним результатом 3:4 Україна не проходить до найвищого дивізіону А та залишається у дивізіоні B Ліги націй на сезон 2026/27.