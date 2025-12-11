Бельгія пропонує ЄС створити додатковий фінансовий резерв для захисту від Кремля щодо кредиту Україні

Бельгія вимагає від Євросоюзу створити додатковий фінансовий резерв для захисту від можливих загроз з боку Росії щодо кредиту на суму 210 млрд євро для України, повідомляє Politico опираючись на відповідні документи.

"За планом, 185 млрд євро мають надійти з заморожених державних активів Росії, що зберігаються у фінансовому депозитарії Euroclear у Брюсселі, ще 25 млрд євро – з інших заморожених російських активів на приватних банківських рахунках у країнах ЄС, переважно у Франції", - йдеться в повідомленні.

Нова вимога Бельгії покликана надати Euroclear більше фінансових ресурсів для протидії можливій реакції Кремля. Резерв додавався б до фінансових гарантій, які країни ЄС надаватимуть щодо кредиту, щоб захистити Бельгію від необхідності виплачувати всю суму у разі, якщо Москва поверне свої гроші.

Бельгія також запропонувала збільшити гарантії для покриття потенційних судових спорів і врегулювань, ідея, проти якої виступають багато урядів.

Додатковий резерв передбачається фінансувати за рахунок надприбутків Euroclear від відсотків на депозитному рахунку в Європейському центральному банку, де наразі зберігаються санкціоновані російські кошти.

"Резерв має враховувати зростання витрат, які Euroclear може зазнати (наприклад, судові витрати на захист від реакції) та компенсувати втрачені доходи", – зазначено у документі.

Джерело: https://www.politico.eu/article/document-belgium-demands-extra-financial-safety-nets-against-russian-assets-loan/