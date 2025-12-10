Премʼєр Бельгії не виключає судового позову проти ЄС через можливу конфіскацію російських активів

Прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер не виключає, що країна може вдатися до судових дій проти Європейського Союзу, якщо буде ухвалене рішення про конфіскацію російських активів, які зберігаються у фінансових установах країни, за його словами, ризики такого кроку не можуть лежати лише на Бельгії, заявив він у коментарі для VRT NWS.

"Нічого не можна виключати. Якщо буде прийнято рішення, яке, на мою думку, суперечить закону, тобто не має підстав і створює великі ризики для нашої країни, нічого не можна виключати", — наголосив Де Вевер.

Він зазначив, що ризики в такому випадку не можуть лежати лише на Бельгії, і назвав цю умову "раціональною, розумною та справедливою". Прем’єр додав, що наразі ведуться переговори з Єврокомісією щодо можливості переписати пропозицію голови Комісії Урсули фон дер Ляєн таким чином, щоб вона відповідала мінімальним умовам Бельгії.

Де Вевер зазначив, що сама компанія Euroclear також може звернутися до Європейського суду у разі конфіскації.

За його словами, ЄС має й інші способи фінансування допомоги Україні, однак для їхнього використання потрібна одностайність усіх держав-членів, якої наразі немає, зокрема через позицію Угорщини: "Є набагато кращі рішення, ніж красти гроші Російського центрального банку…Це серйозний крок. Я вважаю його дуже необачним та непродуманим", йдеться в повідомленні.

Водночас Де Вевер допустив можливість компромісу до Європейського саміту наступного тижня, за умови виконання трьох умов: усі держави-члени ЄС несуть відповідальність разом; компенсація має включати не лише активи, а й можливі збитки, які Росія може вимагати; Euroclear має негайно отримати доступ до коштів у разі вимоги про їхнє повернення.