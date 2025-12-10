Інтерфакс-Україна
Події
21:48 10.12.2025

Премʼєр Бельгії не виключає судового позову проти ЄС через можливу конфіскацію російських активів

2 хв читати
Премʼєр Бельгії не виключає судового позову проти ЄС через можливу конфіскацію російських активів

Прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер не виключає, що країна може вдатися до судових дій проти Європейського Союзу, якщо буде ухвалене рішення про конфіскацію російських активів, які зберігаються у фінансових установах країни, за його словами, ризики такого кроку не можуть лежати лише на Бельгії, заявив він у коментарі для VRT NWS.

"Нічого не можна виключати. Якщо буде прийнято рішення, яке, на мою думку, суперечить закону, тобто не має підстав і створює великі ризики для нашої країни, нічого не можна виключати", — наголосив Де Вевер.

Він зазначив, що ризики в такому випадку не можуть лежати лише на Бельгії, і назвав цю умову "раціональною, розумною та справедливою". Прем’єр додав, що наразі ведуться переговори з Єврокомісією щодо можливості переписати пропозицію голови Комісії Урсули фон дер Ляєн таким чином, щоб вона відповідала мінімальним умовам Бельгії.

Де Вевер зазначив, що сама компанія Euroclear також може звернутися до Європейського суду у разі конфіскації.

За його словами, ЄС має й інші способи фінансування допомоги Україні, однак для їхнього використання потрібна одностайність усіх держав-членів, якої наразі немає, зокрема через позицію Угорщини: "Є набагато кращі рішення, ніж красти гроші Російського центрального банку…Це серйозний крок. Я вважаю його дуже необачним та непродуманим", йдеться в повідомленні.

Водночас Де Вевер допустив можливість компромісу до Європейського саміту наступного тижня, за умови виконання трьох умов: усі держави-члени ЄС несуть відповідальність разом; компенсація має включати не лише активи, а й можливі збитки, які Росія може вимагати; Euroclear має негайно отримати доступ до коштів у разі вимоги про їхнє повернення.

 

Теги: #бельгія #суд #активи

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:08 10.12.2025
Австрійський суд остаточно відхилив запит США на екстрадицію Фірташа – ЗМІ

Австрійський суд остаточно відхилив запит США на екстрадицію Фірташа – ЗМІ

10:42 10.12.2025
Суд відмовив у визнанні протиправною діяльністю щодо реалізації проєкту НВМК

Суд відмовив у визнанні протиправною діяльністю щодо реалізації проєкту НВМК

20:43 09.12.2025
ВАКС обрав запобіжний захід нардепу Скороход як заставу у більш ніж 3 млн грн

ВАКС обрав запобіжний захід нардепу Скороход як заставу у більш ніж 3 млн грн

16:20 09.12.2025
Суд скасував рішення уряду про запровадження для аспірантів єдиного державного заліку з української та іноземної мов

Суд скасував рішення уряду про запровадження для аспірантів єдиного державного заліку з української та іноземної мов

23:23 08.12.2025
Глави МЗС України та Бельгії обговорили військову допомогу Україні, зокрема заплановану передачу F-16

Глави МЗС України та Бельгії обговорили військову допомогу Україні, зокрема заплановану передачу F-16

16:27 08.12.2025
Бельгія передала 16 автономних систем опалення вартістю EUR4,8 млн для медзакладів Києва

Бельгія передала 16 автономних систем опалення вартістю EUR4,8 млн для медзакладів Києва

03:10 06.12.2025
Бельгія та ЄС домовилися продовжити обговорення використання заморожених російських активів на засіданні Ради 18 грудня

Бельгія та ЄС домовилися продовжити обговорення використання заморожених російських активів на засіданні Ради 18 грудня

17:31 05.12.2025
Використання заморожених російських активів у Бельгії для допомоги Україні є законним – бельгійські академіки

Використання заморожених російських активів у Бельгії для допомоги Україні є законним – бельгійські академіки

15:20 05.12.2025
Netflix купить активи Warner Bros. Discovery в рамках угоди на $72 млрд

Netflix купить активи Warner Bros. Discovery в рамках угоди на $72 млрд

00:47 05.12.2025
Прем'єр-міністр Бельгії назвав три умови використання активів РФ на користь України

Прем'єр-міністр Бельгії назвав три умови використання активів РФ на користь України

ВАЖЛИВЕ

Зеленський повідомив про посилення бойової авіації

Україна розвиває два документи, перший безпековий, другий економічний - Зеленський

Зеленський очікує від депутатів їхнє бачення щодо виборів під час воєнного стану

Зеленський підписав закон про Державний бюджет на 2026р

Україна отримала від Угорщини відповідь на законодавчі пропозиції у сфері освіти нацменшин, триває опрацювання - МЗС і Міносвіти

ОСТАННЄ

Трамп: Зеленський має бути реалістом. Мені цікаво, скільки часу пройде, поки вони проведуть вибори

Трамп: Європейські лідери планують зустріч із Зеленським на вихідних

Кабмін виділив 30,8 млн грн на ліквідацію наслідків ракетно-дронової атаки РФ в Тернополі - Свириденко

Президент Чехії закликав уряд продовжувати підтримку України

Україна надала США відповідь на останній проект мирного плану – ЗМІ

План розвитку залізниці на 2026р включає держзамовлення на перевезення та Wi-Fi у спальних потягах - Мінрозвитку

Наукову концепцію розвитку законодавства України обговорили в Києві

Кабмін затвердив положення про інформсистему "Пульс вступу" для моніторингу виконання зобовʼязань з євроінтеграції

Кабмін затвердив політику "зимового вступу" до вишів на "нульовий курс"

Отримувачі 1 тис. грн "Зимової підтримки" через "Укрпошту" зможуть витратити її до кінця лютого 2026р - Кабмін

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА