Глави МЗС України та Бельгії обговорили військову допомогу Україні, зокрема заплановану передачу F-16

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив з міністром оборони та зовнішньої торгівлі Бельгії Тео Франкеном поточну військову допомогу Бельгії, включаючи заплановану поставку винищувачів F-16, повідомила пресслужба МЗС.

"Я поінформував про ситуацію на полі бою, останні події у мирних зусиллях та контакти з американськими та європейськими партнерами. Ми обговорили поточну військову допомогу Бельгії, включаючи заплановану поставку винищувачів F-16, а також внесок Бельгії у багатонаціональні ініціативи, такі як PURL в межах НАТО, спрямовані на посилення оборонних можливостей України", - сказано в повідомленні в телеграмі.

Як повідомляється, сторони також зосередилися на енергетичній безпеці, ролі Бельгії у зміцненні стійкості України та підтримці українських оборонних компаній.

"Я наголосив на необхідності подальшого посилення санкцій проти Росії та повного використання її заморожених активів. Рішучі колективні рішення мають вирішальне значення для того, щоб змусити Росію припинити війну і досягти справедливого миру", – наголосив міністр, висловивши вдячність міністру торгівлі Бельгії за його особисті зусилля та всебічну підтримку України.

Джерело: https://t.me/Ukraine_MFA/7711