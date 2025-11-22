Інтерфакс-Україна
05:26 22.11.2025

Права на показ 4 сезонів Ліги чемпіонів на 5 найбільших ринках Європи

Американська Paramount Skydance отримає медіаправа на показ більшості матчів чоловічої Ліги чемпіонів УЄФА циклу 2027-2031 років у Великій Британії та Німеччині, повідомив організатор відповідного аукціону UC3 (спільне підприємство УЄФА та Асоціації європейських клубів).

Paramount також володіє правами на показ Ліги чемпіонів у США.

За підсумками аукціону сервіс Prime Video, що належить Amazon.com Inc., отримає права на показ однієї гри на тиждень у Британії, ФРН та Італії. Решту матчів в останній транслюватиме британський оператор платного телебачення Sky (належить американській Comcast).

Sky також отримає права на показ усіх матчів Ліги Європи та Ліги конференцій у Британії та Італії.

Іспанська Telefonica і французький Canal+ зможуть показувати всі чоловічі клубні змагання під егідою УЄФА у своїх країнах.

Telefonica повідомила, що виплатить за ці права EUR1,46 млрд.

За даними джерела The Wall Street Journal, переможці аукціону виплатять загалом TUR10 млрд, або EUR2,5 млрд за сезон (проти EUR2 млрд минулого циклу).

