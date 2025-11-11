Інтерфакс-Україна
Події
21:50 11.11.2025

Суд у Лондоні встановив ліміт витрат Боголюбова за різними судовими процесами з урахуванням нової справи ПриватБанку

3 хв читати

Високий суд Англії встановив граничні суми, які ексспіввласник ПриватБанку Геннадій Боголюбов може витратити на фінансування своїх судових процесів, та запровадив механізми контролю за використанням цих коштів.

Згідно з оприлюдненим рішенням, суд детально визначив допустимі суми витрат на кожну категорію судових проваджень, які Боголюбов має право профінансувати зі своїх заморожених активів, а також передбачив додаткове резервування коштів у зв’язку з новим судовим позовом ПриватБанку щодо готелю у місті Спліт (Хорватія).

Зокрема, на апеляцію в основній справі, за якою Боголюбов разом з іншим співвласником Ігорем Коломойським має сплатити ПриватБанку $3,05 млрд, передбачено GBP1,9 млн, на окреме провадження у Великій Британії за ст.423 – GBP1 млн, на процес у штаті Делавер (США) – $13,75 млн, на так звану "справу Шульмана" – $4 млн, на судовий розгляд в Ізраїлі – $1,13 млн, на кіпрське провадження – EUR 130 тис., на сімейне судове провадження – GBP 310 тис., на екстрадиційну процедуру – EUR 500 тис. Окремо зарезервовано GBP 500 тис. як контингентний резерв для інших можливих юридичних витрат.

ПриватБанк наполягав, щоб у судовому наказі суми були розписані окремо по кожній категорії справ, а не єдиним зведеним числом. За оцінками банку, сукупні витрати мали б становити GBP14,75 млн, тоді як сторона Боголюбова наполягала на $23 млн.

В розрахунках ексвласника Приватбанку була вказана детальна розбивка, а також додаткові GBP1,5–2 млн для захисту у новій справі, розпочатій ПриватБанком 23 жовтня 2025 року проти Боголюбова та його зятя Станіслава Шейхетова щодо визначення кінцевих бенефіціарних власників активів, пов’язаних з готелем Split.

Всі зазначені кошти мають бути конвертовані у фунти стерлінгів та об’єднані в єдину суму, що розміщуватиметься на окремому спеціальному рахунку (так званий New Enyo Account), призначеному виключно для оплати визначених судом витрат.

Встановлено обов’язок повідомляти юристів ПриватБанку (фірма Hogan Lovells) про те, на яке саме провадження спрямовується кожен платіж із цього рахунку, із зазначенням отримувача коштів. Такий моніторинг, на переконання суду, необхідний для запобігання зловживанням і водночас не порушує принципу конфіденційності адвокатської комунікації .

Окремо суд дозволив Боголюбову за потреби гнучко перерозподіляти зазначені суми між різними категоріями витрат, тобто використовувати кошти, виділені на одну ціль, для оплати іншого пов’язаного провадження. У разі якщо частина зарезервованих грошей буде витрачена не за тим призначенням, під яке її було виділено, Приватбанк отримає відповідне повідомлення та матиме право звернутися до суду в разі будь-яких зловживань.

Окрім того суд обмежив особисті витрати ексвласників ПриватБанку до виплати йому $3,05 млрд, на які він відвів час до 24 листопада цього року: Боголюбову ліміт встановлено у розмірі GBP30 тис. на місяць, Коломойському, який перебуває з 2023 року під вартою, – GBP1 тис. на місяць.

В рішенні суду щодо суми виплати, яке було прийнято за результатами слухань з 1 по 8 жовтня цього року, суддя Трауер зазначив, що з багатьох питань представник Коломойського він просто зайняв позицію, зайняту від імені Боголюбова.

"У деяких аспектах це було зворотним тому, що відбувалося на суді, коли пан Коломойський мав тенденцію брати на себе ініціативу. Однією з причин цієї зміни було те, що пан Коломойський перебуває у в'язниці в очікуванні суду в Україні з вересня 2023 року", – вказав суддя.

В рішення також зазначається, що представник Коломойського зауважив, що інформація, доступна його адвокатам, свідчить про обмежену кількість активів за межами України, які можна вважати легко реалізованими.

ПриватБанк – найбільший банк України, який був націоналізований наприкінці 2016 року. Держава докапіталізувала його на 155 млрд грн. Рішення Високого суду Англії на користь банку у липні цього року за позовом, який був поданий ще 2017 року, стало першим серед судових спорів з ексвласниками, який банк веде у багатьох юрисдикціях.

Загальні активи ПриватБанку, за даними Нацбанку, на 1 вересня 2025 року досягли 1,001 трлн грн, або 25,6% від всіх загальних активів банківської системи України.

Джерело: https://www.judiciary.uk/judgments/jsc-commercial-bank-privatbank-v-kolomoisky-and-others/

Теги: #суд #приватбанк #англія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:56 11.11.2025
Суд у Лондоні встановив ліміт витрат Боголюбова за різними судовими процесами з урахуванням нової справи ПриватБанку

Суд у Лондоні встановив ліміт витрат Боголюбова за різними судовими процесами з урахуванням нової справи ПриватБанку

21:02 11.11.2025
Фігурант "Мідас" Миронюк може вийти під заставу в 136,6 млн грн – матеріали справи

Фігурант "Мідас" Миронюк може вийти під заставу в 136,6 млн грн – матеріали справи

20:38 10.11.2025
Порошенко про рішення Лондонського суду у справі ПриватБанку: за справедливість варто боротись

Порошенко про рішення Лондонського суду у справі ПриватБанку: за справедливість варто боротись

14:30 10.11.2025
Держетнополітики подала апеляцію на відмову у застосуванні заходів забезпечення позову у справі про припинення діяльності УПЦ (МП)

Держетнополітики подала апеляцію на відмову у застосуванні заходів забезпечення позову у справі про припинення діяльності УПЦ (МП)

13:15 10.11.2025
Лондонський суд зобов’язав ексвласників ПриватБанку Коломойського та Боголюбова сплатити більше $3 млрд – банк

Лондонський суд зобов’язав ексвласників ПриватБанку Коломойського та Боголюбова сплатити більше $3 млрд – банк

21:34 04.11.2025
ПриватБанк і АЗОВ.ONE зібрали 15 млн грн на підтримку медслужби та служби супроводу 12-ї Бригади "Азов" НГУ

ПриватБанк і АЗОВ.ONE зібрали 15 млн грн на підтримку медслужби та служби супроводу 12-ї Бригади "Азов" НГУ

19:21 30.10.2025
Аукціон ПриватБанку з продажу "Дніпро-Арени" зірвався через відсутність заявок

Аукціон ПриватБанку з продажу "Дніпро-Арени" зірвався через відсутність заявок

10:31 29.10.2025
Як безкоштовно замовити картку Mastercard ПриватБанку в Україні та за кордоном: ПриватБанк і Mastercard продовжують доставку у понад 60 країн світу

Як безкоштовно замовити картку Mastercard ПриватБанку в Україні та за кордоном: ПриватБанк і Mastercard продовжують доставку у понад 60 країн світу

17:40 02.05.2025
Партія "Реформувати Сполучене Королівство" лідирує на додаткових виборах в Англії

Партія "Реформувати Сполучене Королівство" лідирує на додаткових виборах в Англії

22:52 06.07.2024
Англія здолала Швейцарію у серії пенальті та увійшла до півфіналу ЧЄ-2024

Англія здолала Швейцарію у серії пенальті та увійшла до півфіналу ЧЄ-2024

ВАЖЛИВЕ

Умєров: Будь-які спроби пов’язати мою роботу в Міністерстві оборони з "впливом" якихось осіб – безпідставні

Уряд достроково припинив повноваження наглядової ради НАЕК "Енергоатом" – Свириденко

Милованов заявив про вихід зі складу наглядової ради "Енергоатома" через відсутність адекватної реакції на ситуацію

Ексвіцепрем’єр-міністру Чернишову повідомлено про ще одну підозру – НАБУ

Прокурор САП вперше підтвердив участь Галущенка у корупцій схемі, викритій під час операції "Мідас"

ОСТАННЄ

ВАКС оголосив перерву у слуханні, на якому обирається запобіжний захід для фігуранта "Мідас" Миронюка

У межах ініціативи Bring Kids Back UA врятовано велику групу дітей з окупованих територій - Єрмак

Качка: Припинення повноважень наглядової ради "Енергоатома" - перший крок до наведення ладу та усунення корупції

Український військовий Кузнецов, арештований в Італії, припинив голодування, заявив Лубінець

Сирський: ЗС України нарощують підготовку екіпажів БПЛА та впроваджують стійкіші до РЕБ тактики й платформи

Аварійна ситуація з е/е виникла на Рівненщині, частина облцентру знеструмлена

МЗС та ЦСК забезпечать цілодобове реагування на ворожі інформкампанії проти України, зокрема із залученням ШІ

Усі фігуранти плівок НАБУ про корупцію в енергетиці мають негайно піти з посад – голова комітету Ради

Умєров: Будь-які спроби пов’язати мою роботу в Міністерстві оборони з "впливом" якихось осіб – безпідставні

Уряд достроково припинив повноваження наглядової ради НАЕК "Енергоатом" – Свириденко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА