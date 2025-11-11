Суд у Лондоні встановив ліміт витрат Боголюбова за різними судовими процесами з урахуванням нової справи ПриватБанку

Високий суд Англії встановив граничні суми, які ексспіввласник ПриватБанку Геннадій Боголюбов може витратити на фінансування своїх судових процесів, та запровадив механізми контролю за використанням цих коштів.

Згідно з оприлюдненим рішенням, суд детально визначив допустимі суми витрат на кожну категорію судових проваджень, які Боголюбов має право профінансувати зі своїх заморожених активів, а також передбачив додаткове резервування коштів у зв’язку з новим судовим позовом ПриватБанку щодо готелю у місті Спліт (Хорватія).

Зокрема, на апеляцію в основній справі, за якою Боголюбов разом з іншим співвласником Ігорем Коломойським має сплатити ПриватБанку $3,05 млрд, передбачено GBP1,9 млн, на окреме провадження у Великій Британії за ст.423 – GBP1 млн, на процес у штаті Делавер (США) – $13,75 млн, на так звану "справу Шульмана" – $4 млн, на судовий розгляд в Ізраїлі – $1,13 млн, на кіпрське провадження – EUR 130 тис., на сімейне судове провадження – GBP 310 тис., на екстрадиційну процедуру – EUR 500 тис. Окремо зарезервовано GBP 500 тис. як контингентний резерв для інших можливих юридичних витрат.

ПриватБанк наполягав, щоб у судовому наказі суми були розписані окремо по кожній категорії справ, а не єдиним зведеним числом. За оцінками банку, сукупні витрати мали б становити GBP14,75 млн, тоді як сторона Боголюбова наполягала на $23 млн.

В розрахунках ексвласника Приватбанку була вказана детальна розбивка, а також додаткові GBP1,5–2 млн для захисту у новій справі, розпочатій ПриватБанком 23 жовтня 2025 року проти Боголюбова та його зятя Станіслава Шейхетова щодо визначення кінцевих бенефіціарних власників активів, пов’язаних з готелем Split.

Всі зазначені кошти мають бути конвертовані у фунти стерлінгів та об’єднані в єдину суму, що розміщуватиметься на окремому спеціальному рахунку (так званий New Enyo Account), призначеному виключно для оплати визначених судом витрат.

Встановлено обов’язок повідомляти юристів ПриватБанку (фірма Hogan Lovells) про те, на яке саме провадження спрямовується кожен платіж із цього рахунку, із зазначенням отримувача коштів. Такий моніторинг, на переконання суду, необхідний для запобігання зловживанням і водночас не порушує принципу конфіденційності адвокатської комунікації .

Окремо суд дозволив Боголюбову за потреби гнучко перерозподіляти зазначені суми між різними категоріями витрат, тобто використовувати кошти, виділені на одну ціль, для оплати іншого пов’язаного провадження. У разі якщо частина зарезервованих грошей буде витрачена не за тим призначенням, під яке її було виділено, Приватбанк отримає відповідне повідомлення та матиме право звернутися до суду в разі будь-яких зловживань.

Окрім того суд обмежив особисті витрати ексвласників ПриватБанку до виплати йому $3,05 млрд, на які він відвів час до 24 листопада цього року: Боголюбову ліміт встановлено у розмірі GBP30 тис. на місяць, Коломойському, який перебуває з 2023 року під вартою, – GBP1 тис. на місяць.

В рішенні суду щодо суми виплати, яке було прийнято за результатами слухань з 1 по 8 жовтня цього року, суддя Трауер зазначив, що з багатьох питань представник Коломойського він просто зайняв позицію, зайняту від імені Боголюбова.

"У деяких аспектах це було зворотним тому, що відбувалося на суді, коли пан Коломойський мав тенденцію брати на себе ініціативу. Однією з причин цієї зміни було те, що пан Коломойський перебуває у в'язниці в очікуванні суду в Україні з вересня 2023 року", – вказав суддя.

В рішення також зазначається, що представник Коломойського зауважив, що інформація, доступна його адвокатам, свідчить про обмежену кількість активів за межами України, які можна вважати легко реалізованими.

ПриватБанк – найбільший банк України, який був націоналізований наприкінці 2016 року. Держава докапіталізувала його на 155 млрд грн. Рішення Високого суду Англії на користь банку у липні цього року за позовом, який був поданий ще 2017 року, стало першим серед судових спорів з ексвласниками, який банк веде у багатьох юрисдикціях.

Загальні активи ПриватБанку, за даними Нацбанку, на 1 вересня 2025 року досягли 1,001 трлн грн, або 25,6% від всіх загальних активів банківської системи України.

Джерело: https://www.judiciary.uk/judgments/jsc-commercial-bank-privatbank-v-kolomoisky-and-others/