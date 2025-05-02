Інтерфакс-Україна
Події
17:40 02.05.2025

Партія "Реформувати Сполучене Королівство" лідирує на додаткових виборах в Англії

1 хв читати
Партія "Реформувати Сполучене Королівство" лідирує на додаткових виборах в Англії

Правопопулістська партія "Реформувати Сполучене Королівство", згідно з попередніми даними, лідирує на додаткових виборах до місцевих органів влади в Англії, повідомляє The Guardian.

Наразі 35% виборців віддали голоси за цю партію, що дало змогу їй узяти під контроль ради кількох графств. У консерваторів, які також перебувають в опозиції, поки що 24,6%. У лейбористів, які перебувають при владі, - 14,9%.

Прем'єр Великої Британії Кір Стармер визнав, що результати голосування - невдалі для нього. "Я маю твердий намір продовжувати і прискорити роботу, щоб домогтися бажаних людьми змін", - заявив він.

Своєю чергою керівник "Реформувати Сполучене Королівство" Найджел Фараж заявив, що з огляду на результати голосування, саме його партію тепер слід вважати де-факто лідером опозиції.

Теги: #вибори #англія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:15 30.04.2025
У США двох українців заарештували за незаконне голосування на виборах

У США двох українців заарештували за незаконне голосування на виборах

15:47 22.04.2025
Єврокомісія розслідує роль TikTok в анульованих президентських виборах у Румунії

Єврокомісія розслідує роль TikTok в анульованих президентських виборах у Румунії

11:26 10.04.2025
Єрмак спростував інформацію про нібито підготовку виборів на літо

Єрмак спростував інформацію про нібито підготовку виборів на літо

12:53 09.04.2025
Близько чверті українців проголосували б за Зеленського, якби вибори були проведені найближчим часом - опитування

Близько чверті українців проголосували б за Зеленського, якби вибори були проведені найближчим часом - опитування

12:06 01.04.2025
Дві третини українців за вибори одразу після завершення військового стану, у Зеленського росте індекс довіри

Дві третини українців за вибори одразу після завершення військового стану, у Зеленського росте індекс довіри

00:05 01.04.2025
Ле Пен: Я вибула з перегонів у виборх 2027 року, але продовжу боротьбу

Ле Пен: Я вибула з перегонів у виборх 2027 року, але продовжу боротьбу

16:28 30.03.2025
Зеленський розглядає можливість проведення виборів після встановлення режиму припинення вогню - The Economist

Зеленський розглядає можливість проведення виборів після встановлення режиму припинення вогню - The Economist

04:30 28.03.2025
Президент Трамп висловив роздратування на адресу радника з нацбезпеки Волтца через витік інформації з чату в Signal та труднощі на спеціальних виборах в Конгресі – ЗМІ

Президент Трамп висловив роздратування на адресу радника з нацбезпеки Волтца через витік інформації з чату в Signal та труднощі на спеціальних виборах в Конгресі – ЗМІ

11:22 27.03.2025
КМІС: 77% українців негативно ставляться до проведення виборів під час тимчасового перемир’я

КМІС: 77% українців негативно ставляться до проведення виборів під час тимчасового перемир’я

12:45 25.03.2025
Дві третини українців проти виборів до завершення війни

Дві третини українців проти виборів до завершення війни

ВАЖЛИВЕ

Уряд затвердив угоду з Японією, яка дозволить отримати близько $3 млрд, забезпечених доходами від заморожених активів РФ - Шмигаль

Стефанішина: Після переговорів 12 травня я зможу сказати, чи можливий подальший діалог з Угорщиною, чи це імітація

СБУ: Підозрювана в нападі на Стерненка була завербована ворожими спецслужбами

Влада Донеччини оголосила примусову евакуацію сімей з дітьми з двох сіл Шахівської громади

Шмигаль: Ми були би вдячні, якби парламент встиг ратифікувати угоду про копалини зі США до 8 травня

ОСТАННЄ

Міндовкілля та The HALO Trust Ukraine підписали меморандум про співпрацю для екологічно безпечного розмінування

В Рівненській області розмістили 8 евакуйованих дітей з Миколаєва – ОВА

Закон про множинне громадянство буде готовий до кінця року - Чернишов

Міндовкілля сформувало список "сплячих" ліцензій і планує перевірку – міністр Гринчук

Уряд затвердив угоду з Японією, яка дозволить отримати близько $3 млрд, забезпечених доходами від заморожених активів РФ - Шмигаль

Єрмак обговорив з радником прем'єра Великої Британії посилення санкцій проти РФ

Кабмін змінив першого заступника Мінстратегпрома і призначив заступника голови Держслужби експортного контролю

Кабмін затвердив положення про держагентство "ПлейСіті" в сферах азартних ігор та лотерей

Представництва Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими розпочали роботу в усіх областях України - МВС

Шмигаль: потрібно підписати технічні угоди, які нададуть конкретний інструментарій для реалізації партнерства із США

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА