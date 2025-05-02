Партія "Реформувати Сполучене Королівство" лідирує на додаткових виборах в Англії

Правопопулістська партія "Реформувати Сполучене Королівство", згідно з попередніми даними, лідирує на додаткових виборах до місцевих органів влади в Англії, повідомляє The Guardian.

Наразі 35% виборців віддали голоси за цю партію, що дало змогу їй узяти під контроль ради кількох графств. У консерваторів, які також перебувають в опозиції, поки що 24,6%. У лейбористів, які перебувають при владі, - 14,9%.

Прем'єр Великої Британії Кір Стармер визнав, що результати голосування - невдалі для нього. "Я маю твердий намір продовжувати і прискорити роботу, щоб домогтися бажаних людьми змін", - заявив він.

Своєю чергою керівник "Реформувати Сполучене Королівство" Найджел Фараж заявив, що з огляду на результати голосування, саме його партію тепер слід вважати де-факто лідером опозиції.