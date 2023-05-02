Інвестиції

12:40 02.05.2023

Американська DFC вклала в новий фонд Horizon Capital $25 млн, французька Proparco EUR17,3 млн, Swedfund і Finnfund по $15 млн, данська IFU $5 млн

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Американська DFC вклала в новий фонд Horizon Capital $25 млн, французька Proparco EUR17,3 млн, Swedfund і Finnfund по $15 млн, данська IFU $5 млн

Американська Міжнародна фінансова корпорація розвитку (DFC, раніше - OPIC) інвестувала $25 млн в акціонерний капітал нового фонду інвестиційної компанії Horizon Capital - Horizon Capital Growth Fund IV (HCGF IV), який заявив про залучення сумарно $254 млн.

"Пишаюся вкладенням капіталу DFC у новий фонд Horizon Capital, щоб надати компаніям на стадії зростання в Україні капітал, необхідний їм для створення робочих місць і можливостей для українського народу у важливих секторах", - наводяться у пресрелізі корпорації слова її глави Скотта Натана, який прибув до Києва на церемонію підписання 28 квітня.

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен на цій церемонії за участю президента України Володимира Зеленського підписав угоду від імені Société de Promotion et de Participation pour la Coopération Économique (Proparco) і Agence Française de Développement (AFD) про інвестиції в HCGF IV EUR17,3 млн.

"Новий французький масштабний проєкт підтримки української економіки та розвитку українського IT-сектора", - написав він у Твіттері.

Крім того, про інвестиції в HCGF IV у розмірі по $15 млн заявили Swedfund International AB (Swedfund) і Фінський фонд промислового співробітництва (Finnfund), які наголосили на важливості IT-сектора України, що вистояв у війну, для розвитку країни, створення робочих місць і забезпечення валютного виторгу.

Ще $5 млн вніс до нового фонду Horizon Capital Данський інвестфонд для країн, що розвиваються (IFU), який є учасником попереднього фонду EEGF III. "IFU планує додаткові інвестиції з відкритого для України фінансування, зокрема потенційні проєкти разом із партнерами з Данії, які готові розширити діяльність або увійти в нові підприємства, що сприятимуть економічному відновленню та потенціалу розвитку України", - зазначається в релізі IFU.

Представники керівництва всіх зазначених фондів також були присутні на церемонії підписання угод і під час візиту до Києва провели зустрічі з представниками уряду, Офісу президента та бізнесу.

Раніше повідомлялося, що найбільшим учасником нового фонду HCGF IV стала Міжнародна фінансова корпорація (IFC) з Групи Світового банку, яка внесла $30 млн у рамках закритого у вересні минулого року першого раунду формування фонду, коли було залучено $125 млн, і ще $30 млн у рамках останнього раунду.

Ще одним великим учасником HCGF IV є Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), який на першому етапі зробив внесок у розмірі $40 млн. Тоді ж його інвесторами також виступили Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft (DEG) та її дочірня компанія KfW Group, Голландський банк розвитку підприємництва (FMO), Швейцарський інвестфонд для ринків, що розвиваються (SIFEM), Western NIS Enterprise Fund і Zero Gap Fund, сформований у співпраці між The Rockefeller Foundation і John D. and Catherine T MacArthur Foundation.

Загалом у фонді близько 40 інституційних інвесторів, очікується, що його розмір буде доведено до $300 млн.

IFC уточнював, що фонд інвестуватиме $10-30 млн для придбання міноритарних пакетів акцій 10-15 компаній в Україні та Молдові із середньою капіталізацією і вартістю $50-150 млн. Згідно з матеріалами корпорації, HCGF IV є наступником EEGF III на $200 млн, формування якого було завершено 2017 року, і дотримуватиметься аналогічної інвестиційної стратегії, орієнтованої на ІТ-послуги та продукти, а також на електронну комерцію, інноваційні споживчі товари та фінтех.

Horizon Capital - велика інвестиційна компанія, що управляє шістьма фондами прямих інвестицій (понад 40 інституційних інвесторів) з активами $1,4 млрд, серед яких також - WNISEF (з капіталом $150 млн), Emerging Europe Growth Fund (EEGF, $132 млн), EEGF II ($370 млн) і EEGF III ($200 млн), а також HCGF II ($258,3 млн). Кошти зазначених фондів було інвестовано в більш ніж 160 компаній, у яких працевлаштовано понад 77 тис. осіб, в Україні та Молдові.

 

Теги: #horizon_capital

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