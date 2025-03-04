Інвестиції

19:27 04.03.2025

Інвестиції в технологічну галузь в 2024 р. зросли на 120%

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Інвестиції в технологічну галузь в 2024 р. зросли на 120%

Обсяг інвестицій в українську технологічну галузь в 2024 році зріс на 120% у порівнянні з показником 2023 року, випливає з щорічного огляду української технологічної інвестиційної екосистеми Dealbook of Ukraine підготовленого інвестиційною компанією AVentures Capital.

Згідно інформації, яка наводиться в огляді, після різкого падіння з $832 млн інвестицій в технологічний сектор в 2021 році до $236 млн в 2022 році, в 2023 році – об'єм інвестицій просів до $209 млн. Відновлення в 2024 році зростання до $462 млн свідчить про те, що українська технологічна галузь перебуває на пів-дорозі у відновленні довоєнних показників, ідеться в тексті огляду.

"Є багато компаній, які мають потенціал для залучення значних інвестицій в 2025 році. Сектор оборонних технологій переживає найшвидше зростання, зумовлене сплеском інвестицій, нових стартапів, спеціалізованих акселераційних  програм акселерації та венчурних фондів, орієнтованих на miltech", - ідеться в тексті Dealbook of Ukraine.

Натомість в 2024 році, як і попереднього року, найбільше інвестицій $223 млн або 48% від загального обсягу інвестицій були залучені на пізніх стадіях. Загальна картина може бути викривлена через велику угоду розробника no-code платформи для автоматизації бізнес-процесів і CRM компанії Creatio. У червні 2024 року вона залучила $200 млн від консорціуму інвесторів до якого увійшли Sapphire Ventures, StepStone Group та Volition Capital – це 90% від усіх інвестицій Серії С (зроблених на пізніх стадіях, - ІФ-У), зазначили автори звіту.

Інвестиції в проекти на ранніх стадіях склали в 2024 році 32% від загального обсягу $147 млн, для порівняння в 2022 і в 2023 роках на них припадало 39% від загального обсягу інвестицій в технологічний сектор.

До ТОП-5 інвестиційних угод 2024 року в огляді окрім угоди з Creatio віднесено – угоду з заснованою в 2021 році британською фінтех компанією Carmoola, яка в січні 2024 року залучила $19.2 млн від QED Investors, VentureFriends та InMotion Ventures, платформою, яка спрощує процес купівлі житла Jome, що залучила $9,8 млн від 9 венчурних фондів, додаток для управління фінансами IN1який інтегрує фіатні гроші і криптовалюти в межах єдиної платформи. У вересні 2024 року IN1 отримав $6 млн фінансування від Brainstorm Ventures. Також, ініціативу Fintech Farm, що створює необанки в країнах, що розвиваються, у партнерстві з  традиційними банками і у 2024 році залучила $5 млн від Bank of Georgia.

Найбільшу суму грантів мілтех-компаніям в 2024 році видав фонд Brave1 - $40 млн, який мав на меті збільшити інвестиції в 2025 році до $100 млн. Більше всього фінансування залучили мілтех-компанії Osavul, Swarmer та Bavovna.AI (в середньому $2,8 млн), ідеться в тексті звіту.

Найбільшою M&A угодою 2024 року за версією Dealbook стала угода на $1,5 млрд з придбання холдингом NJJ французького бізнесмена Ксав'є Ньєля провайдера "Датагруп-Воля" і третього за величиною мобільного оператора lifecell.

Найбільшою угодою з придбання міноритарної частки визнана угода з Work.ua, що оцінюється $7,7 млн. У якості покупців вказані Grupa Pracuj, , KEUS, KUPR, Артур Міхно, Роман Прокоф’єв, Євген Собакарьов.

Серед очікуваних в 2025 році M&A угод вказується придбання найбільшим мобільним оператором "Київстар" сервісу онлайн-таксі Uklon. Сума угоди оцінюється від $80 млн. Також, придбання онлайн-платформи, яка надає компаніям можливість швидко та ефективно наймати віддалених розробників програмного забезпечення YouTeam компанією Toptal. Придбання розробника чат-ботів зі штучним інтелектом для бізнесу BotsCrew компанією CourtAvenue і придбання естонської компанії, що спеціалізується на поштових скриньках для приватних будинків та громад Parcelsea компанією Jetbeep.

 

Теги: #україна #інвестиції

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