American Express підвищить квартальні дивіденди на 17%

American Express Co., один із лідерів американського ринку пластикових карток, підвищить квартальні дивіденди на 17% - до 82 центів на акцію з 70 центів, повідомляється в прес-релізі компанії.

Виплати відбудуться 9 травня. Закриття реєстру акціонерів призначено на 1 квітня.

Дивідендна прибутковість паперів компанії становитиме близько 1,1%, виходячи з котирувань на закриття торгів у понеділок ($295,49).

Капіталізація AmEx за останні три місяці знизилася на 2,2% (до $207,6 млрд), тоді як фондовий індекс Dow Jones Industrial Average втратив 3,6%.