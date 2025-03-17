Інтерфакс-Україна

Інвестиції

14:24 17.03.2025

Інвестори вивели з американських ETF на біткойн $5,5 млрд за п'ять тижнів

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Інвестори вивели з американських ETF на біткойн $5,5 млрд за п'ять тижнів

Американські ETF на біткойни зафіксували найтривалішу серію відтоку коштів інвесторів з моменту запуску в січні 2024 року, що досягла п'яти тижнів.

За п'ять тижнів сукупний відтік коштів із 12 провідних ETF становив понад $5,5 млрд, показують дані, зібрані Bloomberg.

Біткойн різко знизився в ціні слідом за іншими ризиковими активами на тлі зовнішньоторговельних конфліктів, спровокованих президентом США Дональдом Трампом.

"Біткойн та інші криптовалюти, як і раніше, залежать від макроекономічної ситуації, - сказав Грег Магадіні з Amberdata. - Я не думаю, що динаміка біткойна відрізнятиметься від динаміки інших ризикових активів у найближчому майбутньому".

Біткойн до 14:03 к. ч. у понеділок дорожчає на 0,5% і торгується на позначці $83,541 тис., за даними Coindesk. За останні три місяці його вартість впала на 21,1%.

Теги: #інвестори #біткойни

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