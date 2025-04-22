Інтерфакс-Україна
Економіка
07:46 22.04.2025

Курс біткойна піднявся на 4%, повернувшись до рівня початку квітня

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Курс біткойна піднявся на 4%, повернувшись до рівня початку квітня

Курс біткойна піднявся більш ніж на 4% на торгах у понеділок, повернувшись до рівня, на якому він перебував на початку квітня, до оголошення президентом США Дональдом Трампом про запровадження великих мит щодо більшості торговельних партнерів країни.

Вартість біткойна за даними на 19:40 понеділка за Києвом зросла на 3,7%, до $87,782 тис. Під час торгів вона піднімалася до $88,499 тис. - вище максимуму, зафіксованого 3 квітня, за даними Market Watch.

Криптовалюта зміцнюється на тлі загального ослаблення долара у зв'язку зі зростанням невизначеності щодо економічної політики США після критики Трампа голови Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Павелла.

«Ослаблення долара провокує ралі на ринку криптовалют», - каже аналітик брокерської компанії FalconX Шон МакНалті.

Він зазначає, однак, що волатильності може сприяти низька ліквідність торгів через свята, що тривають у Європі.

 

 

Теги: #біткойни #курс

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