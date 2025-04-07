Біткойн упав до мінімуму з листопада

Курс біткойна в понеділок знижується разом з іншими ризиковими активами на новинах про нові зовнішньоторговельні мита.

Біткойн, за даними Coindesk, на 14:45 кч понеділка дешевшає на 3,7% - до $76,637 тис. З початку року найпопулярніша у світі криптовалюта впала в ціні на 17,6% і зараз торгується на мінімумі з листопада минулого року.

Ф'ючерси на американський фондовий індекс S&P 500 падають на 2,3%, зведений європейський індекс Stoxx Europe 600 - на 4,6%.

Обвал світових ринків спровокувало запровадження президентом США Дональдом Трампом нових великих мит для іноземних торговельних партнерів країни, що підвищило побоювання рецесії у світовій економіці.

Ефір (ethereum), друга за популярністю криптовалюта у світі, падає на 6% - до $1,480 тис., за даними Kraken.

Сукупна капіталізація всіх криптовалют світу становить близько $2,59 трлн. На біткойн припадає 82% цього обсягу, на ефір - 8%.