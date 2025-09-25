Інтерфакс-Україна
Економіка
12:37 25.09.2025

Україна очолює рейтинг країн, де працює ЄБРР, за користуванням критовалютами

В Україні криптовалютою користується близько 11% громадян – це найвищий показник серед країн, з якими співпрацює Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), йдеться в огляді Regional Economic Prospects, який банк опублікував у четвер.

Згідно з ним, Україна суттєво випереджає Нігерію, Туреччину, Кенію та Марокко, де цей показник трохи більший або дорівнює 5%.

Як зазначив ЄБРР, за липень 2023-го – липень 2024 року Україна отримала близько $106 млрд криптовалютних надходжень та витратила еквівалент $882 млн на купівлю Bitcoin за гривні. Значна частина активності припадала на великі інституційні операції в діапазоні $1–10 млн та професійні трансакції на $10 тис.–1 млн.

У документі також наголошується, що глобальна капіталізація ринку криптовалют у середині 2024 року сягнула $4 трлн, що на 57% більше у річному вимірі. Частка стейблкоїнів становила $272 млрд, або 7% від загального ринку, при цьому Tether та USDC забезпечують близько 85% цієї категорії.

Теги: #криптовалюта #єбрр

