ЄБРР планує внести у Horizon Capital Catalyst Fund EUR30 млн

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) планує надати зобов’язання щодо внесення EUR30 млн у новий Horizon Capital Catalyst Fund SCSP (Catalyst Fund), який інвестиційна компанія Horizon Capital оголосила цього літа заявленим обсягом EUR300 млн.

"Catalyst інвестуватиме міноритарний капітал у asset-heavy компанії середньої капіталізації та/чи в проєкти в Україні, зосереджуючись переважно на секторах енергетики, цифрової інфраструктури, будівельних послуг та будівельних матеріалів, з метою досягнення довгострокового приросту капіталу", – повідомив банк на своєму сайті.

Зазначається, що відповідне рішення рада директорів ЄБРР планує розглянути 17 грудня цього року.

Як повідомляло агентство "Інтерфакс-Україна", інвесткомпанія Horizon Capital, лідер з управління фондами прямих інвестицій в Україні, в червні цього року оголосила про початок збору коштів до Catalyst Fund.

"Його мета - об’єднати інвесторів, які підтримують Україну зараз, а не після закінчення війни, зібрати щонайменше EUR300 млн ($350 млн) для мобілізації EUR3,5 млрд ($3,5 млрд) капіталу – 10-кратний мультиплікаційний ефект – в активи, орієнтовані на внутрішній ринок, та проєкти за різними інвестиційними темами", – йшлося у презентації фонду в Українському інвестиційному каталозі на Конференції з відновлення України URC2025.

Зазначалось, що різні інвестори на той момент перебували на стадії оцінки та експертизи, а перше закриття фонду планується у четвертому кварталі 2025 року.

Передбачалося, що новий фонд вкладатиме у компанії середньої капіталізації в діапазоні від EUR20 млн до EUR50 млн в проєкт. На той момент вже розглядалося понад 30 потенційних угод, потреби в капіталі яких перевищують EUR2 млрд.

Згідно із планами Horizon Capital, Catalyst Fund інвестуватиме разом, переважно, з європейськими стратегічними компаніями та фондами, які прагнуть об'єднати зусилля з Horizon Capital як авторитетним міноритарним акціонером, для пришвидшення виходу на ринок України.

Як приклад наводилася телекомунікаційна угода Horizon Capital "Датагруп-Воля-lifecell", яка залучила французьку NJJ як великого європейського стратегічного інвестора до України під час війни у грудні 2024 року, одночасно досягаючи 30-кратного мультиплікаційного ефекту на акціонерний капітал, інвестований Horizon Capital.

"Catalyst Fund розроблений як доповнення, а не конкуренція, з фондами інфраструктури та викупу реальних активів, що залучаються для України. Фонд Catalyst Fund має намір стати міноритарним партнером з доданою вартістю для місцевих та міжнародних операторів з глибокими галузевими знаннями, отримуючи вигоду від очікуваного вступу України до Європейського Союзу протягом терміну дії фонду", – йшлося у презентації.

Horizon Capital управляє шістьма фондами прямих інвестицій (понад 40 інституційних інвесторів) з активами $1,6 млрд, серед яких також WNISEF (з капіталом $150 млн), Emerging Europe Growth Fund (EEGF, $132 млн), EEGF II ($370 млн), EEGF III ($200 млн), HCGF II ($258,3 млн) та HCGF IV ($350 млн). Кошти зазначених фондів було інвестовано в більше ніж 170 компаній, у яких працевлаштовано понад 80 тис. осіб в Україні та Молдові.

ЄБРР і раніше інвестував значні суми у фонди Horizon Capital, у тому числі його внесок в останній фонд HCGF IV склав EUR40 млн.