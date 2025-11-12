Інтерфакс-Україна
Економіка
19:38 12.11.2025

ЄБРР планує внести у Horizon Capital Catalyst Fund EUR30 млн

3 хв читати
ЄБРР планує внести у Horizon Capital Catalyst Fund EUR30 млн

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) планує надати зобов’язання щодо внесення EUR30 млн у новий Horizon Capital Catalyst Fund SCSP (Catalyst Fund), який інвестиційна компанія Horizon Capital оголосила цього літа заявленим обсягом EUR300 млн.

"Catalyst інвестуватиме міноритарний капітал у asset-heavy компанії середньої капіталізації та/чи в проєкти в Україні, зосереджуючись переважно на секторах енергетики, цифрової інфраструктури, будівельних послуг та будівельних матеріалів, з метою досягнення довгострокового приросту капіталу", – повідомив банк на своєму сайті.

Зазначається, що відповідне рішення рада директорів ЄБРР планує розглянути 17 грудня цього року.

Як повідомляло агентство "Інтерфакс-Україна", інвесткомпанія Horizon Capital, лідер з управління фондами прямих інвестицій в Україні, в червні цього року оголосила про початок збору коштів до Catalyst Fund.

"Його мета - об’єднати інвесторів, які підтримують Україну зараз, а не після закінчення війни, зібрати щонайменше EUR300 млн ($350 млн) для мобілізації EUR3,5 млрд ($3,5 млрд) капіталу – 10-кратний мультиплікаційний ефект – в активи, орієнтовані на внутрішній ринок, та проєкти за різними інвестиційними темами", – йшлося у презентації фонду в Українському інвестиційному каталозі на Конференції з відновлення України URC2025.

Зазначалось, що різні інвестори на той момент перебували на стадії оцінки та експертизи, а перше закриття фонду планується у четвертому кварталі 2025 року.

Передбачалося, що новий фонд вкладатиме у компанії середньої капіталізації в діапазоні від EUR20 млн до EUR50 млн в проєкт. На той момент вже розглядалося понад 30 потенційних угод, потреби в капіталі яких перевищують EUR2 млрд.

Згідно із планами Horizon Capital, Catalyst Fund інвестуватиме разом, переважно, з європейськими стратегічними компаніями та фондами, які прагнуть об'єднати зусилля з Horizon Capital як авторитетним міноритарним акціонером, для пришвидшення виходу на ринок України.

Як приклад наводилася телекомунікаційна угода Horizon Capital "Датагруп-Воля-lifecell", яка залучила французьку NJJ як великого європейського стратегічного інвестора до України під час війни у грудні 2024 року, одночасно досягаючи 30-кратного мультиплікаційного ефекту на акціонерний капітал, інвестований Horizon Capital.

"Catalyst Fund розроблений як доповнення, а не конкуренція, з фондами інфраструктури та викупу реальних активів, що залучаються для України. Фонд Catalyst Fund має намір стати міноритарним партнером з доданою вартістю для місцевих та міжнародних операторів з глибокими галузевими знаннями, отримуючи вигоду від очікуваного вступу України до Європейського Союзу протягом терміну дії фонду", – йшлося у презентації.

Horizon Capital управляє шістьма фондами прямих інвестицій (понад 40 інституційних інвесторів) з активами $1,6 млрд, серед яких також WNISEF (з капіталом $150 млн), Emerging Europe Growth Fund (EEGF, $132 млн), EEGF II ($370 млн), EEGF III ($200 млн), HCGF II ($258,3 млн) та HCGF IV ($350 млн). Кошти зазначених фондів було інвестовано в більше ніж 170 компаній, у яких працевлаштовано понад 80 тис. осіб в Україні та Молдові.

ЄБРР і раніше інвестував значні суми у фонди Horizon Capital, у тому числі його внесок в останній фонд HCGF IV склав EUR40 млн.

 

Теги: #єбрр #horizon #фонд

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:01 31.10.2025
Український фонд культурної спадщини працюватиме за бельгійським законодавством

Український фонд культурної спадщини працюватиме за бельгійським законодавством

15:12 29.10.2025
ЄБРР виділить банку "Львів" гривневий кредит EUR40 млн та гарантії на EUR31,5 млн

ЄБРР виділить банку "Львів" гривневий кредит EUR40 млн та гарантії на EUR31,5 млн

16:30 21.10.2025
ЄБРР надасть Укрексімбанку гарантії для розширення кредитування на EUR200 млн

ЄБРР надасть Укрексімбанку гарантії для розширення кредитування на EUR200 млн

14:20 21.10.2025
ЄБРР розглядає надання до EUR100 млн на будівництво соціального орендного житла за підтримки благодійної місії Хансена

ЄБРР розглядає надання до EUR100 млн на будівництво соціального орендного житла за підтримки благодійної місії Хансена

22:55 14.10.2025
ЄБРР готує додаткові EUR500 млн для термінових закупівель газу "Нафтогазом" – Kyiv Post

ЄБРР готує додаткові EUR500 млн для термінових закупівель газу "Нафтогазом" – Kyiv Post

12:20 13.10.2025
Від навчання до працевлаштування: нові можливості для бізнесу та кандидатів

Від навчання до працевлаштування: нові можливості для бізнесу та кандидатів

22:23 08.10.2025
Україна та ЄБРР домовилися про фінансування пріоритетних спільних проєктів — Мудра

Україна та ЄБРР домовилися про фінансування пріоритетних спільних проєктів — Мудра

14:15 01.10.2025
"Нафтогаз" залучив EUR300 млн кредиту ЄІБ на закупівлю газу

"Нафтогаз" залучив EUR300 млн кредиту ЄІБ на закупівлю газу

14:39 26.09.2025
ЄБРР шукає консультантів для узгодження законодавства України про ринки капіталу з нормами ЄС

ЄБРР шукає консультантів для узгодження законодавства України про ринки капіталу з нормами ЄС

20:30 25.09.2025
Фонд часткового гарантування агрокредитів за 1,5 року надав 31,76 млн грн гарантій за 35 кредитами

Фонд часткового гарантування агрокредитів за 1,5 року надав 31,76 млн грн гарантій за 35 кредитами

ВАЖЛИВЕ

"Укрзалізниця" за 9 міс.2025 отримала чистий збиток 7,3 млрд грн при скорочені доходу на 15,4%

"Енергоатом" за 9 міс.-2025 отримав 12,8 млрд грн чистого прибутку

"Укренерго" запровадило аварійні відключення у Харківській, Сумській І Полтавській областях

Нацбанк заборонив Порошенку право голосу за його майже 65% акцій в банку МІБ

Внаслідок атак РФ знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях

ОСТАННЄ

Україна очікує надходження EUR6 млрд від ЄС 13 листопада – голова комітету Ради

Vantage Drilling розірвала контракт із ЛУКОЙЛом на буріння на шельфі Румунії у 2026 р.

Кількість нових ЖК у продажу в столичному регіоні збільшилася на 70% – "ЛУН"

"Укрзалізниця" за 9 міс.2025 отримала чистий збиток 7,3 млрд грн при скорочені доходу на 15,4%

Україні відшкодовано понад EUR3,37 млн, вкрадених у справі "Поліграфкомбінату" – САП

City One Development розпочала будівництво ЖК The Light у Києві

Нацбанк заборонив Порошенку право голосу за його майже 65% акцій в банку МІБ

"Енергоатом" за 9 міс.-2025 отримав 12,8 млрд грн чистого прибутку

Райффайзен Банк планує направити й другу половину чистого прибутку за 2024р у резервний фонд

Банки у жовтні профінансували запуск 97 МВт нової генерації в енергетиці – НБУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА