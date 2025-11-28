Мінветеранів пропонує Канаді стати співзасновником і першим донором Фонду підтримки ветеранів

Міністерство у справах ветеранів України пропонує Канаді стати співзасновником і першим донором багатостороннього донорського Фонду підтримки ветеранів.

"Наша держава вже зробила значний крок вперед у формуванні сучасної ветеранської політики. Наступне завдання – створити єдину та стабільно фінансовану систему підтримки, щоб кожна послуга, від реабілітації до працевлаштування, була доступною, зручною та зрозумілою для Захисників, Захисниць та їхніх родин. Саме тому однією з тем зустрічі стало створення Фонду підтримки ветеранів та ветеранок, що дозволить запускати масштабні проєкти навіть за умови невеликих внесків", - йдеться у повідомленні відомства за результатами зустрічі міністра Наталії Калмикової зі спеціальною представницею Канади з питань відбудови України Христею Фріланд.

Зазначається, що Україна запросила Канаду стати співзасновником і першим донором цього Фонду.

У Мінветеранів очікують, що початковий внесок Канади може стати поштовхом до участі інших партнерів.

"Христя Фріланд підтвердила готовність Канади розглядати нові формати співпраці. Вона наголосила, що українські Захисники та Захисники та їхні рідні мають отримувати належну підтримку, включно зі створенням якісних сервісів та міжнародних програм відновлення. Україна разом із Канадою робить важливий крок назустріч цій спільній меті та починає вибудовувати необхідні для цього умови та інструменти", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Міністерство у справах ветеранів запропонувало Швейцарії створити багатосторонній донорський Фонд підтримки ветеранської спільноти.