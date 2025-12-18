Американська DFC оголосила про запуск Американсько-Українського інвестфонду відбудови

Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) провела друге засідання Ради директорів Американсько-Українського інвестфонду відбудови, на якому оголосила про готовність Фонду розпочати операційну діяльність та розглянути проєкти перших інвестицій у 2026 році.

"Сумнівів немає: США та Україна готові вкладатися у інвестиційні проєкти, які просуватимуть спільні національні інтереси та покращать життя як американського, так і українського народу. Це результат прагнення президента Трампа забезпечити довготривалий мир", – цитуються слова генерального директора DFC Бена Блека у пресрелізі корпорації у четвер.

Зазначається, що запуск комплексного фонду такого масштабу менш ніж за рік є свідченням беззаперечної відданості професіоналів DFC та їх партнерів в уряді України, Міністерстві фінансів США та Державному департаменті.

Згідно з релізом, ухвалене у четвер рішення про повний запуск фонду включає затвердження інвестиційних і фондових політик, а також перегляд інвестиційної стратегії Фонду після призначення консалтингової компанії Alvarez & Marsal радником Фонду у листопаді.

"Пріоритет надаватиметься інвестиціям у критично важливі корисні копалини, енергетику, транспорт і логістику, інформаційно-комунікаційні технології та перспективні технології, які підтримують стійкість ланцюгів постачання, необхідну для зміцнення економічної безпеки й добробуту США та України", – йдеться у публікації.

На думку DFC, це відкривє можливості для інвестицій Фонду у стратегічні проєкти по всій Україні: від видобутку критично важливих корисних копалин до розвитку енергетики, морської інфраструктури та інших напрямів.

Американсько-Український інвестфонд відбудови створено угодою між Україною та США наприкінці весни 2025 року. Україна зобов’язалася перераховувати до фонду 50% коштів, які будуть отримані після набрання чинності угодою у вигляді плати за нові та "сплячі" ліцензії та ренти на видобуток корисних копалин. Угода стала відома як "угода про надра" або "угода про корисні копалини".

У структурі управління фонду сформовано керівну раду та чотири профільні комітети: інвестиційний, аудиторський, адміністративний і пошуку проєктів. Фонд зосереджуватиме свою діяльність у п’яти пріоритетних секторах: критичні мінерали, переробка, енергетика, інфраструктура та технології.

В середині листопада міжнародна консалтингова група Alvarez&Marsal (A&M) була призначена інвестиційним радником фонду.

Державна служба геології та надр України (Держгеонадр) 11 грудня провела два успішних аукціони з реалізації спеціальних дозволів на користування нафтогазовими родовищами: загальна ціна їх продажу склала 1 млрд 293,9 млн грн, половину цих коштів отримає Американсько-Український інвестиційний фонд відбудови.