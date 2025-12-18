Інтерфакс-Україна
Події
21:40 18.12.2025

Американська DFC оголосила про запуск Американсько-Українського інвестфонду відбудови

2 хв читати
Американська DFC оголосила про запуск Американсько-Українського інвестфонду відбудови

Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) провела друге засідання Ради директорів Американсько-Українського інвестфонду відбудови, на якому оголосила про готовність Фонду розпочати операційну діяльність та розглянути проєкти перших інвестицій у 2026 році.

"Сумнівів немає: США та Україна готові вкладатися у інвестиційні проєкти, які просуватимуть спільні національні інтереси та покращать життя як американського, так і українського народу. Це результат прагнення президента Трампа забезпечити довготривалий мир", – цитуються слова генерального директора DFC Бена Блека у пресрелізі корпорації у четвер.

Зазначається, що запуск комплексного фонду такого масштабу менш ніж за рік є свідченням беззаперечної відданості професіоналів DFC та їх партнерів в уряді України, Міністерстві фінансів США та Державному департаменті.

Згідно з релізом, ухвалене у четвер рішення про повний запуск фонду включає затвердження інвестиційних і фондових політик, а також перегляд інвестиційної стратегії Фонду після призначення консалтингової компанії Alvarez & Marsal радником Фонду у листопаді.

"Пріоритет надаватиметься інвестиціям у критично важливі корисні копалини, енергетику, транспорт і логістику, інформаційно-комунікаційні технології та перспективні технології, які підтримують стійкість ланцюгів постачання, необхідну для зміцнення економічної безпеки й добробуту США та України", – йдеться у публікації.

На думку DFC, це відкривє можливості для інвестицій Фонду у стратегічні проєкти по всій Україні: від видобутку критично важливих корисних копалин до розвитку енергетики, морської інфраструктури та інших напрямів.

Американсько-Український інвестфонд відбудови створено угодою між Україною та США наприкінці весни 2025 року. Україна зобов’язалася перераховувати до фонду 50% коштів, які будуть отримані після набрання чинності угодою у вигляді плати за нові та "сплячі" ліцензії та ренти на видобуток корисних копалин. Угода стала відома як "угода про надра" або "угода про корисні копалини".

У структурі управління фонду сформовано керівну раду та чотири профільні комітети: інвестиційний, аудиторський, адміністративний і пошуку проєктів. Фонд зосереджуватиме свою діяльність у п’яти пріоритетних секторах: критичні мінерали, переробка, енергетика, інфраструктура та технології.

В середині листопада міжнародна консалтингова група Alvarez&Marsal (A&M) була призначена інвестиційним радником фонду.

Державна служба геології та надр України (Держгеонадр) 11 грудня провела два успішних аукціони з реалізації спеціальних дозволів на користування нафтогазовими родовищами: загальна ціна їх продажу склала 1 млрд 293,9 млн грн, половину цих коштів отримає Американсько-Український інвестиційний фонд відбудови.

 

Теги: #dfc #фонд

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:45 28.11.2025
Мінветеранів пропонує Канаді стати співзасновником і першим донором Фонду підтримки ветеранів

Мінветеранів пропонує Канаді стати співзасновником і першим донором Фонду підтримки ветеранів

09:27 28.11.2025
Як захистити освіту під час війни - представлено комплексну модель для шкіл

Як захистити освіту під час війни - представлено комплексну модель для шкіл

19:38 12.11.2025
ЄБРР планує внести у Horizon Capital Catalyst Fund EUR30 млн

ЄБРР планує внести у Horizon Capital Catalyst Fund EUR30 млн

16:01 31.10.2025
Український фонд культурної спадщини працюватиме за бельгійським законодавством

Український фонд культурної спадщини працюватиме за бельгійським законодавством

12:20 13.10.2025
Від навчання до працевлаштування: нові можливості для бізнесу та кандидатів

Від навчання до працевлаштування: нові можливості для бізнесу та кандидатів

16:17 17.09.2025
DFC та Україна оголосили початковий капітал Американсько-українського інвестфонду відбудови $150 млн

DFC та Україна оголосили початковий капітал Американсько-українського інвестфонду відбудови $150 млн

21:42 13.09.2025
Делегація DFC їде в регіони України для пошуку інвестпортфелю Американсько-українського інвестфонду

Делегація DFC їде в регіони України для пошуку інвестпортфелю Американсько-українського інвестфонду

15:37 20.08.2024
Американська DFC отримала постійну присутність в Україні

Американська DFC отримала постійну присутність в Україні

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Діалог зі США непростий, я хотів би щоб вони вжили більше кроків для тиску на РФ

Вступ до ЄС може бути прискорений – Зеленський

Європейські країни-партнери поки напряму не говорили про гарантії безпеки за прикладом ст.5 НАТО з їх боку – Зеленський

Зеленський не вважає за необхідне міняти Конституцію України щодо вступу в НАТО

Зеленський: Поки що не можу отримати відповідь, як саме спрацюють гарантії безпеки від США в разі агресії РФ

ОСТАННЄ

Одна людина загинула, пʼятеро постраждали внаслідок авіаудару по Благодатівці Харківської області - прокуратура

В Україні пройшов Jazz Bez XXV

Трамп заявив, що сподівається на швидку реакцію України щодо мирної угоди

Сили оборони відбили з початку доби 183 ворожі атаки - Генштаб

Цивільна інфраструктура та житло в Одесі постраждали внаслідок ворожої атаки

Сенатори США закликали Трампа віддати Україні 5 млрд доларів заморожених активів РФ

Паламар "Калина" звернувся до прем'єр-міністерки з вимогою вирішити питання щодо виплат за знищену або захоплену російську техніку нацгвардійцям

Мексика продовжить підтримувати дипломатичні ініціативи України для досягнення миру — Стефанчук

Шмигаль обговорив з новим міністром оборони Чехії розвиток безпекової співпраці

Глава ОВА просить одеситів зберігати витримку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА