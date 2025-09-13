Делегація DFC їде в регіони України для пошуку інвестпортфелю Американсько-українського інвестфонду

Фото: https://www.facebook.com/

Делегація Міжнародної фінансової корпорації розвитку (DFC), яка цього тижня прибула в Київ, відправляється в регіони разом з представниками України, щоб сформувати проєктний портфель для перших інвестицій Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови, повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

"Зараз відбуваються візити на об'єкти від DFC з США, і завтра ми вирушаємо з ними в регіони, щоб шукати інвестиційний портфель", – сказав він на щорічної конференції YES "Як нам завершити війну", яку організував у Києві 12-13 вересня Фонд Пінчука.

Соболев додав, що новим в цьому критично важливому секторі корисних копалин є звернення до України з боку світових гірничодобувних компаній, які іноді купували українську сировину, що тепер вони думають про подальші дослідження та інвестування тут.

"Як кажуть мені люди, які працюють у цій галузі 20 років, що це вперше. Тож, я думаю, що люди готуються, ми готуємо інструменти, і інтерес справді хороший", – вважає міністр.

На його думку, це пов’язано із бажанням відокремитися від поставок з Китаю та зробити свої ланцюги поставок більш безпечними.

Соболев додав, що Американсько-український інвестфонд інвестуватиме не лише в критично важливі корисні копалини, а й в енергетику, нафтогазові проекти, відповідну інфраструктура.

Він також нагадав про оголошений в липні цього року на Конференції з відбудови України в Римі фонд Україна-ЄС, який націлений на стимулювання інвестицій в українське виробництво та буде підкріплений понад EUR200 млн першокласних гарантій, що дозволить залучити в нього EUR0,5-1 млрд.

Глава Мінекономіки наголосив, що Україна дуже зацікавлена у таких проєктах, бо наразі прямі іноземні інвестиції, ймовірно, становлять близько $3 млрд на рік, що є мізерною сумою порівняно зі збитками, яких завдає Росія.

Як повідомлялося, 3 вересня Американсько-український інвестфонд відбудови провів перше засідання Керівної ради і розпочав операційну діяльність. За словами Соболева, серед найближчих кроків фонду найм керуючого фондом та інвестиційного радника та початок системної підготовки проєктного портфелю.

"Наша мета як уряду України: три якісні інвестиційні проєкти протягом наступних 18 місяців", – зазначив міністр.