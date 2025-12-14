Зеленський готується до зустрічі з американською переговорною командою у Берліні

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що прибув із офіційним візитом до Берліна і готується до зустрічі з американською стороною.

"Вже в Німеччині. Сьогодні в плані – зустріч з американською переговорною командою. Фокусуємося на тому, як надійно гарантувати безпеку для України, щоб досвід Будапештського меморандуму та вторгнення Росії ніколи не повторився. Розраховуємо на конструктивні перемовини", - написав Зеленський у телеграм-каналі вдень у неділю.

"Готуємось до зустрічі з американською стороною. Багато важливих деталей, над кожним пунктом кожного драфту уважно працюємо. Головне, щоб усі кроки, які погодимо з партнерами, могли реально спрацювати заради гарантованої безпеки. Тільки надійні гарантії спрацюють на мир. Розраховуємо, що партнери теж і надалі працюватимуть конструктивно", - додав лідер України пізніше у телеграм.

Як повідомлялося, Зеленський у вечірньому відеозверненні в суботу повідомив про очікувані зустрічі, зокрема з представниками президента США Дональда Трампа під час свого візиту у Берлін.

"Зараз готуємось до зустрічей з американською стороною та нашими європейськими друзями найближчими днями. Берлін – буде багато подій", - сказав Зеленський.

У неділю він повідомив, що українська сторона проведе зустрічі з американською у Берліні.

"Сьогодні в нас україно-американський день в Берліні. Безумовно, я окремо буду бачити канцлера (Фрідріха – ІФ-У) Мерца. І, напевно, ввечері ще буду бачитись з деякими нашими лідерами Європи", - сказав Зеленський журналістам.

Раніше Associated Press повідомляло, що cпеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер вже прибули до Берліна.