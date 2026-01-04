Зеленський провів співбесіди з кандидатами на посади голів ОВА та анонсував скорі призначення

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів у неділю співбесіди з кандидатами на посади голів обласних адміністрацій, написав він у телеграм-каналі.

"Ґрунтовні були розмови. Вдячний кожному, хто готовий брати на себе відповідальність за ситуацію в регіоні і служити нашій державі та людям. Найближчим часом будуть призначення: Вінниччина, Дніпровщина, Полтавщина, Тернопільщина та Чернівецька область. Дякую керівникам, які працювали на відповідних посадах. Прізвища нових очільників – по завершенню формальних процедур із підготовки призначень", - повідомив президент.

Він наголосив, що ключовою задачею керівників буде посилення місцевого самоврядування, стійкості громад та можливостей регіонів захищати життя й допомагати громадам, які цього потребують. "Кожна наша область, усі наші міста і громади мають бути пліч-о-пліч у захисті всієї України", - додав Зеленський.