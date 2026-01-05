Інтерфакс-Україна
Події
13:34 05.01.2026

Зеленський обговорив з Малюком кандидатури нового глави СБУ, запропонував йому іншу посаду в структурі спецслужби

1 хв читати
Фото: @zelenskyy.official Facebook

Президент України Володимир Зеленський запропонував главі Служби безпеки України Василю Малюку зосередитись на бойовій роботі в структурі спецслужби та запропонував йому відповідну посаду, а також обговорив з ним кандидатури на нового голову відомства.

"Зустрілися з Василем Малюком. Подякував йому за бойову роботу й запропонував зосередитися саме на такій роботі. Має бути більше українських асиметричних операцій проти окупанта й російської держави, більше наших сильних результатів у знищенні ворога. Василь Васильович уміє це найкраще й саме цим продовжить займатись у системі СБУ. Доручив Василю Малюку зробити напрямок наших асиметричних операцій найсильнішим у світі. Ресурси та належна політична підтримка для цього є", - написав Зеленський в телеграм у понеділок за підсумками зустрічі.

Президент додав, що разом з Малюком "обговорили й кандидатури, щоб обрати нового главу СБУ".

Теги: #пропозицiї #сбу #зеленський #малюк

