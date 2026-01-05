"ArcelorMittal Кривий Ріг" виграв справу у митниці щодо нібито заниження вартості імпортованого вугілля

Третій апеляційний адміністративний суд відмовив Південно-Східній митниці в задоволенні касаційної скарги у справі про нібито заниження Криворізьким гірничо-металургійним комбінатом ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" (АМКР, Дніпропетровська обл.) імпортованого коксівного вугілля.

За підсумками розгляду касаційної скарги Південно-Східної митниці на рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 28 вересня 2025 року у справі за адміністративним позовом АМКР до митниці щодо нібито заниження імпортованого твердого палива колегія суддів Третього апеляційного адмінсуду 23 грудня 2025 року прийняла постанову, оприлюднену 25 грудня, копія якої є в розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна".

Згідно з матеріалами справи, АМКР імпортував коксівне вугілля за контрактами у 2024 – на початку 2025 рр. і подав відповідні документи до митниці. Митниця заявила, що подані документи містять розбіжності й ознаки підробки та не містять всіх відомостей щодо вартості товарів. За розрахунками митників, "є обґрунтовані підстави вважати, що наявний взаємозв`язок між продавцем і покупцем (корпорація ArcelorMittal – ІФ-У) вплинув на заявлену декларантом митну вартість". При цьому стверджується, що ціну на товар для АМКР занижено порівняно з ціною на ринку, зокрема за однією з угод - до $234,94/тонна CFR Південний з $271,484 /тонна CFR Південний.

При цьому митниця відмовилася прийняти митну декларацію АМКР.

Через це АМКР звернувся до суду з позовом, в якому просив визнати протиправним та скасувати низку рішень митниці про коригування митної вартості товарів, прийнятих у січні 2025 року. В обґрунтування вимог АМКР посилався на те, що під час розмитнення митниця застосувала резервний метод визначення митної вартості товарів, при цьому не довів неможливість використання основного. Комбінат надав свої аргументи, зокрема довідку ДП "Укрпромзовнішекспертиза" про вартість товару на ринку експорту з використанням інформації видання PlattsCoalTradeInternational.

Рішенням Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 28 вересня 2025 року позов було задоволено. Південно-Східна митниця не погодилася з таким рішенням і подала апеляційну скаргу, посилаючись на порушення судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права.

Перевіривши матеріали справи, законність і обґрунтованість рішення суду в межах доводів апеляційної скарги, а також правильність застосування судом норм матеріального і процесуального права та правової оцінки обставин у справі, колегія суддів Третього апеляційного адмінсуду дійшла до висновку: апеляційна скарга задоволенню не підлягає.

"При цьому у сукупності з іншими наданими документами довідка ДП "Укрпромзовнішекспертиза", в межах цієї справи, також підтверджує задекларовану митну вартість", - констатує суд.

Зрештою апеляційну скаргу Південно-Східної митниці залишено без задоволення, а рішення Дніпропетровського окружного адмінсуду від 28 вересня 2025 року – залишено без змін.

"Постанова набирає законної сили від дати ухвалення та може бути оскаржена в касаційному порядку Верховного Суду протягом 30 днів від дня складення в повному обсязі. В повному обсязі постанову складено 23 грудня 2025 року", - резюмується в постанові суду.

ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" і низкою малих компаній, зокрема, ПАТ "ArcelorMittal Берислав".