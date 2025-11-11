Фігурант "Мідас" Миронюк може вийти під заставу в 136,6 млн грн – матеріали справи

Фото: https://news.dtkt.ua

Ексрадник колишнього міністра енергетики Германа Галущенка Ігор Миронюк, який фігурує в справі НАБУ/САП "Мідас" під псевдонімом Рокет, може вийти під заставу в 136,6 млн грн.

Прокурор САП Сергій Савицький, який зачитує матеріали "Мідас" у Вищому антикорупційному суді, що зараз обирає запобіжний захід Миронюку, вимагає взяти його під варту з можливістю внесення застави у 136,6 млн грн.

При цьому прокурор зауважив про ризик втечі Миронюка за кордон.

Засідання суду з перервами триває понад 4 години.

Екс-глава "Укренерго" Володимир Кудрицький у коментарях до свого посту у Facebook щодо "Мідас зазначив, що "важливо, що це мають бути легальні 136 млн грн".

Він також акцентував, що в ході слухання справи у суді з’ясувалося, що Миронюк мав вплив на народних депутатів з тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, "яка не мала жодних претензій до "Енергоатома", зате менеджмент "Укренерго" звинуватила у державній зраді". Крім того, він організував кримінальне переслідування ексчлена наглядової ради "Укренерго" Юрія Бойка – "за те, що той не виконував забаганок Міненерго".

Також Кудрицький зупиняється на тому, що Миронюк мав вплив на ДБР і йому доповідали в жовтні, ще до вручення йому підозри, про перебіг досудового розслідування у ряді кримінальних справ.

Під час засідання ВАКС, прокурор САП зазначив, що Тимур Міндіч, якого учасники злочинної організації називали її керівником, як і Михайла Цукермана, мав вплив на Галущенка та ексміністра оборони Рустема Умєрова.

Також було зазначено, що Миронюк у липні проводив співбесіду з тоді ще кандидаткою на посаду міністра енергетики Світланою Гринчук.

Як повідомлялося, сьогодні вночі один з фігурантів справи член НКРЕКП Сергій Пушкар, який до цього працював в "Енергоатомі", покинув Україну. Джерела Енергореформи в уряді стверджують, що йому було погоджене відрядження у Варшаву до кінця тижня. Чекаємо відповіді на офіційний запит НКРЕКП.

Поза межами України також перебувають Міндіч та Цукерман.