Інтерфакс-Україна
Події
21:02 11.11.2025

Фігурант "Мідас" Миронюк може вийти під заставу в 136,6 млн грн – матеріали справи

2 хв читати
Фігурант "Мідас" Миронюк може вийти під заставу в 136,6 млн грн – матеріали справи
Фото: https://news.dtkt.ua

Ексрадник колишнього міністра енергетики Германа Галущенка Ігор Миронюк, який фігурує в справі НАБУ/САП "Мідас" під псевдонімом Рокет, може вийти під заставу в 136,6 млн грн.

Прокурор САП Сергій Савицький, який зачитує матеріали "Мідас" у Вищому антикорупційному суді, що зараз обирає запобіжний захід Миронюку, вимагає взяти його під варту з можливістю внесення застави у 136,6 млн грн.

При цьому прокурор зауважив про ризик втечі Миронюка за кордон.

Засідання суду з перервами триває понад 4 години.

Екс-глава "Укренерго" Володимир Кудрицький у коментарях до свого посту у Facebook щодо "Мідас зазначив, що "важливо, що це мають бути легальні 136 млн грн".

Він також акцентував, що в ході слухання справи у суді з’ясувалося, що Миронюк мав вплив на народних депутатів з тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, "яка не мала жодних претензій до "Енергоатома", зате менеджмент "Укренерго" звинуватила у державній зраді". Крім того, він організував кримінальне переслідування ексчлена наглядової ради "Укренерго" Юрія Бойка – "за те, що той не виконував забаганок Міненерго".

Також Кудрицький зупиняється на тому, що Миронюк мав вплив на ДБР і йому доповідали в жовтні, ще до вручення йому підозри, про перебіг досудового розслідування у ряді кримінальних справ.

Під час засідання ВАКС, прокурор САП зазначив, що Тимур Міндіч, якого учасники злочинної організації називали її керівником, як і Михайла Цукермана, мав вплив на Галущенка та ексміністра оборони Рустема Умєрова. 

Також було зазначено, що Миронюк у липні проводив співбесіду з тоді ще кандидаткою на посаду міністра енергетики Світланою Гринчук.

Як повідомлялося, сьогодні вночі один з фігурантів справи член НКРЕКП Сергій Пушкар, який до цього працював в "Енергоатомі", покинув Україну. Джерела Енергореформи в уряді стверджують, що йому було погоджене відрядження у Варшаву до кінця тижня. Чекаємо відповіді на офіційний запит НКРЕКП.

Поза межами України також перебувають Міндіч та Цукерман.

Теги: #суд #енергоатом #справа

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:58 11.11.2025
Качка: Припинення повноважень наглядової ради "Енергоатома" - перший крок до наведення ладу та усунення корупції

Качка: Припинення повноважень наглядової ради "Енергоатома" - перший крок до наведення ладу та усунення корупції

21:56 11.11.2025
Суд у Лондоні встановив ліміт витрат Боголюбова за різними судовими процесами з урахуванням нової справи ПриватБанку

Суд у Лондоні встановив ліміт витрат Боголюбова за різними судовими процесами з урахуванням нової справи ПриватБанку

21:50 11.11.2025
Суд у Лондоні встановив ліміт витрат Боголюбова за різними судовими процесами з урахуванням нової справи ПриватБанку

Суд у Лондоні встановив ліміт витрат Боголюбова за різними судовими процесами з урахуванням нової справи ПриватБанку

21:20 11.11.2025
"Енергоатом" за 9 міс.-2025 отримав 12,8 млрд грн чистого прибутку

"Енергоатом" за 9 міс.-2025 отримав 12,8 млрд грн чистого прибутку

20:09 11.11.2025
Уряд достроково припинив повноваження наглядової ради НАЕК "Енергоатом" – Свириденко

Уряд достроково припинив повноваження наглядової ради НАЕК "Енергоатом" – Свириденко

19:11 11.11.2025
Милованов заявив про вихід зі складу наглядової ради "Енергоатома" через відсутність адекватної реакції на ситуацію

Милованов заявив про вихід зі складу наглядової ради "Енергоатома" через відсутність адекватної реакції на ситуацію

09:12 11.11.2025
Наглядрада "Енергоатома" проведе спецзасідання для оцінки ситуації зі звинуваченнями працівників компанії в корупції

Наглядрада "Енергоатома" проведе спецзасідання для оцінки ситуації зі звинуваченнями працівників компанії в корупції

22:48 10.11.2025
Словацька прокуратура припинила слідство у справі про передання Україні винищувачів МіГ-29 - ЗМІ

Словацька прокуратура припинила слідство у справі про передання Україні винищувачів МіГ-29 - ЗМІ

21:38 10.11.2025
Уряд очікує на результати процесуальних дій щодо "Енергоатома" і готовий сприяти НАБУ та САП - Свириденко

Уряд очікує на результати процесуальних дій щодо "Енергоатома" і готовий сприяти НАБУ та САП - Свириденко

20:38 10.11.2025
Порошенко про рішення Лондонського суду у справі ПриватБанку: за справедливість варто боротись

Порошенко про рішення Лондонського суду у справі ПриватБанку: за справедливість варто боротись

ВАЖЛИВЕ

Умєров: Будь-які спроби пов’язати мою роботу в Міністерстві оборони з "впливом" якихось осіб – безпідставні

Уряд достроково припинив повноваження наглядової ради НАЕК "Енергоатом" – Свириденко

Милованов заявив про вихід зі складу наглядової ради "Енергоатома" через відсутність адекватної реакції на ситуацію

Ексвіцепрем’єр-міністру Чернишову повідомлено про ще одну підозру – НАБУ

Прокурор САП вперше підтвердив участь Галущенка у корупцій схемі, викритій під час операції "Мідас"

ОСТАННЄ

ВАКС оголосив перерву у слуханні, на якому обирається запобіжний захід для фігуранта "Мідас" Миронюка

У межах ініціативи Bring Kids Back UA врятовано велику групу дітей з окупованих територій - Єрмак

Український військовий Кузнецов, арештований в Італії, припинив голодування, заявив Лубінець

Сирський: ЗС України нарощують підготовку екіпажів БПЛА та впроваджують стійкіші до РЕБ тактики й платформи

Аварійна ситуація з е/е виникла на Рівненщині, частина облцентру знеструмлена

МЗС та ЦСК забезпечать цілодобове реагування на ворожі інформкампанії проти України, зокрема із залученням ШІ

Усі фігуранти плівок НАБУ про корупцію в енергетиці мають негайно піти з посад – голова комітету Ради

Умєров: Будь-які спроби пов’язати мою роботу в Міністерстві оборони з "впливом" якихось осіб – безпідставні

Померли гендиректор Bosch Ukraine Бульда та книговидавець Степурін

Ексвіцепрем’єр-міністру Чернишову повідомлено про ще одну підозру – НАБУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА