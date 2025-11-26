Інтерфакс-Україна
20:54 26.11.2025

Прокурор Джорджії закрив справу проти Трампа і його союзників про втручання у вибори

Прокурор штату Джорджія Пітер Скандалакіс оголосив про припинення судового розгляду проти президента США Дональда Трампа і його союзників за звинуваченням у спробі скасувати результати президентських виборів 2020 року, повідомляє в середу CNN.

"З огляду на складність розглянутих правових питань (...) передача цієї справи на розгляд присяжних у 2029, 2030 або навіть 2031 році була б нічим іншим, як проявом великої спритності", - цитує Скандалакіса телеканал.

Скандалакіс додав, що розглядав можливість відокремити справу Трампа від справ його співучасників і спробувати розглянути їх у першу чергу, чекаючи закінчення другого терміну Трампа. Однак, за його словами, "це було б нелогічно, а також надмірно обтяжливо і дорого для штату і округу Фултон".

Звинувачення проти Трампа і 18 інших осіб були висунуті 14 серпня 2023 року окружним прокурором округу Фултон, штат Джорджія, Фані Вілліс, яка на початку 2021 року розпочала тривале розслідування ймовірного втручання Трампа у вибори в Джорджії.

За інформацією CNN, це була остання справа проти Трампа через вибори 2020 року.

Раніше були закриті справи проти Трампа, порушені спеціальним прокурором Джеком Смітом за звинуваченнями у втручанні у вибори, які призвели до заворушень у Капітолії 6 січня 2021 року, та неправомірному поводженні з секретними документами.

 

