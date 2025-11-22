Інтерфакс-Україна
06:32 22.11.2025

Традиційна вечеря на День подяки у США подешевшала на 5% за останній рік

Вартість традиційної вечері на десять персон на День подяки, який відзначають у США наступного четверга, за рік знизилася на 5% і становить $55,18, показали підрахунки American Farm Bureau Federation (AFBF).

Рекорд було зафіксовано в період пікової інфляції 2022 року - $64,05.

Класичний набір містить 12 компонентів: індичка, начинка для індички, тісто і начинка для гарбузового пирога, булочки з маслом, збиті вершки, заморожений горошок, молоко, батат, овочевий набір (морква і селера), свіжа журавлина, а також додаткові дрібні інгредієнти. У розрахунку на людину вартість такого набору цього року становитиме $5,52.

Індичка, головна страва традиційного застілля, впала в ціні на 16% - тепер тушку вагою 16 фунтів (7,3 кг) можна купити в середньому за $21,5.

"Приємно бачити зниження цін на індичку, яка є найдорожчим товаром у наборі, - зазначила економіст AFBF Фейт Парум. - Фермери все ще відновлюють поголів'я індичок після різкого скорочення, спричиненого пташиним грипом, проте попит також знизився. У результаті індичка залишиться доступною опцією для сімей, які відзначають День подяки".

Начинка для індички подешевшала на 9% порівняно з минулим роком, булочки - на 14,6%, журавлина - на 2,8%. Тим часом ціни на горошок зросли на 17,2%, на молоко - на 16,3%, на батат - на 37%, а морква із селерою подорожчали на 61,3%.

