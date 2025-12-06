Зеленський у День ЗСУ подякував військовим, які на полі бою роблять усе, щоб Україна мала впевненість за столом переговорів

Фото: 152 ОЄБр

Президент України Володимир Зеленський привітав військовослужбовців з Днем Збройних сил України (ЗСУ) і наголосив на винятовій ролі їхніх зусиль для ствердження позицій України у переговорному треку щодо завершення російсько-української війни.

"Саме цьому – боротьбі за справедливий мир для нас усіх – присвячені і ці роки, і ці дні. Я дякую військовим, які на полі бою роблять усе, аби Україна мала впевненість за столом переговорів. Мала гідність. Мала сильні аргументи. Україна все це має. Бо має вас", - йдеться у зверненні президента з нагоди Дня ЗСУ, опублікованому на його офіційному сайті у суботу.

Голова держави згадав всі роди військ, які беруть участь у відбиванні російської агресії і наголосив, що Україна пишається ними усіма. "Кожним і кожною, хто кожного дня на кожному напрямку захищає Україну. Чию відвагу бачимо, а захист відчуваємо. Хто "на нулі" викладається на всі сто. Хто змінив власне життя, аби життя незмінно було в Україні. Кожен і кожна – воїни. Кожен і кожна – герої. Кожного й кожну я вітаю з Днем Збройних сил України! Вічна слава вам! Вічна пам’ять тим, хто віддав за Україну своє життя!" - сказав Зеленський.

Він також зазначив, що День ЗСУ, який відзначається 6 грудня – день "тих, хто дійсно об’єднує наш народ у боротьбі, вдячності, пам’яті і, звісно, об’єднує у великій повазі".

"Ця наша повага – не лише в підтримці, молитвах, не лише в донатах і словах, які всі, безумовно, сьогодні напишуть своїм – рідним воїнам, які є в кожного. Ця повага про дещо більше. Вона стала окремим явищем, феноменом нової України. Ця повага стала мистецтвом… Різні долі. Однакові цінності. Різні імена. Однакова шана всім. Вони росли в різних містах, різних родинах, різних будинках, але всюди були виховані як справжні герої", - сказав президент, згадавши тих, хто віддав своє життя, боронячи Україну.

"Вони серед нас назавжди, у наших серцях, у наших віршах, у повідомленнях "Дякую!" Дякую всім військовим України. Всім героям на стінах, які за Україну стали й стоять стіною. Які разом – Збройні Сили України. Це більше ніж військо. Більше ніж сім’я. Це уособлення нас із вами – всієї України. Того, за що ми боремось, як і чому. Коли немає більше чужих міст і сіл. Кожне своє, кожне рідне. І кожен куточок України боронять бійці родом із кожного куточка України", - додав Зеленський.