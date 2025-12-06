Інтерфакс-Україна
Події
09:34 06.12.2025

Зеленський у День ЗСУ подякував військовим, які на полі бою роблять усе, щоб Україна мала впевненість за столом переговорів

2 хв читати
Зеленський у День ЗСУ подякував військовим, які на полі бою роблять усе, щоб Україна мала впевненість за столом переговорів
Фото: 152 ОЄБр

Президент України Володимир Зеленський привітав військовослужбовців з Днем Збройних сил України (ЗСУ) і наголосив на винятовій ролі їхніх зусиль для ствердження позицій України у переговорному треку щодо завершення російсько-української війни.

"Саме цьому – боротьбі за справедливий мир для нас усіх – присвячені і ці роки, і ці дні. Я дякую військовим, які на полі бою роблять усе, аби Україна мала впевненість за столом переговорів. Мала гідність. Мала сильні аргументи. Україна все це має. Бо має вас", - йдеться у зверненні президента з нагоди Дня ЗСУ, опублікованому на його офіційному сайті у суботу.

Голова держави згадав всі роди військ, які беруть участь у відбиванні російської агресії і наголосив, що Україна пишається ними усіма. "Кожним і кожною, хто кожного дня на кожному напрямку захищає Україну. Чию відвагу бачимо, а захист відчуваємо. Хто "на нулі" викладається на всі сто. Хто змінив власне життя, аби життя незмінно було в Україні. Кожен і кожна – воїни. Кожен і кожна – герої. Кожного й кожну я вітаю з Днем Збройних сил України! Вічна слава вам! Вічна пам’ять тим, хто віддав за Україну своє життя!" - сказав Зеленський.

Він також зазначив, що День ЗСУ, який відзначається 6 грудня – день "тих, хто дійсно об’єднує наш народ у боротьбі, вдячності, пам’яті і, звісно, об’єднує у великій повазі".

"Ця наша повага – не лише в підтримці, молитвах, не лише в донатах і словах, які всі, безумовно, сьогодні напишуть своїм – рідним воїнам, які є в кожного. Ця повага про дещо більше. Вона стала окремим явищем, феноменом нової України. Ця повага стала мистецтвом… Різні долі. Однакові цінності. Різні імена. Однакова шана всім. Вони росли в різних містах, різних родинах, різних будинках, але всюди були виховані як справжні герої", - сказав президент, згадавши тих, хто віддав своє життя, боронячи Україну.

"Вони серед нас назавжди, у наших серцях, у наших віршах, у повідомленнях "Дякую!" Дякую всім військовим України. Всім героям на стінах, які за Україну стали й стоять стіною. Які разом – Збройні Сили України. Це більше ніж військо. Більше ніж сім’я. Це уособлення нас із вами – всієї України. Того, за що ми боремось, як і чому. Коли немає більше чужих міст і сіл. Кожне своє, кожне рідне. І кожен куточок України боронять бійці родом із кожного куточка України", - додав Зеленський.

Теги: #зсу #свято #збройні_сили

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:49 06.12.2025
Головнокомандувач ЗСУ привітав військових із Днем Збройних сил України: Потом і кров’ю йдемо до мети

Головнокомандувач ЗСУ привітав військових із Днем Збройних сил України: Потом і кров’ю йдемо до мети

17:51 03.12.2025
Кличко вручив нагороди від столиці захисникам і захисницям до Дня ЗСУ

Кличко вручив нагороди від столиці захисникам і захисницям до Дня ЗСУ

15:46 03.12.2025
"Генерал Черешня" повідомив про оновлення флагманського перехоплювача БпЛА AIR Pro

"Генерал Черешня" повідомив про оновлення флагманського перехоплювача БпЛА AIR Pro

14:10 03.12.2025
"Сухопутні війська ЗСУ: 1-й центр рекрутингу презентує 61-шу Степову бригаду

"Сухопутні війська ЗСУ: 1-й центр рекрутингу презентує 61-шу Степову бригаду

18:35 02.12.2025
Підрозділам ЗСУ вдалося суттєво покращити тактичне положення в Купянську - Сирський

Підрозділам ЗСУ вдалося суттєво покращити тактичне положення в Купянську - Сирський

16:07 02.12.2025
Більша частина міста Куп’янськ перебуває під контролем українських військ - Угруповання обʼєднаних сил

Більша частина міста Куп’янськ перебуває під контролем українських військ - Угруповання обʼєднаних сил

09:40 26.11.2025
Порошенко передає у війська 520 генераторів

Порошенко передає у війська 520 генераторів

11:13 25.11.2025
Генштаб ЗСУ: в РФ українською зброєю уражено два воєнні підприємства – авіаремонтний завод та виробник БпЛА "Молнія" та два нафтові об'єкти

Генштаб ЗСУ: в РФ українською зброєю уражено два воєнні підприємства – авіаремонтний завод та виробник БпЛА "Молнія" та два нафтові об'єкти

06:32 22.11.2025
Традиційна вечеря на День подяки у США подешевшала на 5% за останній рік

Традиційна вечеря на День подяки у США подешевшала на 5% за останній рік

21:02 20.11.2025
Найкращою гарантією безпеки України є її сильні Збройні сили - Жовква

Найкращою гарантією безпеки України є її сильні Збройні сили - Жовква

ВАЖЛИВЕ

Головнокомандувач ЗСУ привітав військових із Днем Збройних сил України: Потом і кров’ю йдемо до мети

Зеленський вивів Єрмака зі складу РНБО та Ставки Верховного головнокомандувача

Шмигаль: Уряд пропонує нові контракти для Українського війська з фіксованими термінами служби

США у новій Стратегії нацбезпеки проголосили намір "стабілізувати відносини Європи та Росії" та "культивувати опір поточній траєкторії розвитку Європи"

У Чернігівській області 90% абонентів без світла через аварію в мережі - обленерго

ОСТАННЄ

Нічна атака дронами на Одещину залишила область із перебоями в енерго- та теплопостачанні, пошкоджено енергообʼєкт

Ще троє мешканців Дніпропетровщини постраждали внаслідок ворожої ракетної атаки

Чернігівщина зазнала ударів БпЛА: пошкоджено житловий сектор і об’єкти критичної інфраструктури

ОВА: Росіяни минулої доби вбили двох цивільних на Донеччині, ще троє поранені

Генштаб зафіксував впродовж доби 184 бойових зіткнень

Київщина: Обстріл спричинив пожежі та руйнування залізничного вокзалу, депо, житлових та складських будівель

Росіяни пошкодили залізничну інфраструктуру у Фастові: "Укрзалізниця" вносить зміни в приміські маршрути

Росіяни вночі атакували Дніпропетровську область: постраждали цивільні об’єкти та дитина

ОВА: Четверо цивільних поранені внаслідок обстрілів 25 населених пунктів Запорізького району

Окупанти за добу втратили 1 180 осіб та 131 од. спецтехніки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА