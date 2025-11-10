Інтерфакс-Україна
Події
22:48 10.11.2025

Словацька прокуратура припинила слідство у справі про передання Україні винищувачів МіГ-29 - ЗМІ

Слідчий прокуратури Братислави припинив слідство у справі про передання у 2023 році Україні словацьких винищувачів МіГ-29, повідомляє портал POLITICO у понеділок.

"Передача Словаччиною винищувачів МіГ-29 Україні не була кримінальним злочином, заявила в понеділок прокуратура Братислави", - йдеться у матеріалі POLITICO.

Видання нагадує, що "навесні 2023 року Словаччина передала Україні весь свій парк винищувачів МіГ-29 радянського виробництва та дві системи протиповітряної оборони, ставши першою країною, яка надіслала військові літаки до Києва після повномасштабного вторгнення російського президента Володимира Путіна в лютому 2022 року".

"Нинішнє міністерство оборони — в уряді прем'єр-міністра Роберта Фіцо, який підтримує теплі відносини з Росією попри її триваючу агресію — в червні минулого року подало кримінальну скаргу проти колишнього прем'єр-міністра Едуарда Гегера та його міністра оборони Ярослава Надя, які прийняли рішення про передачу винищувачів", - описує обставини появи цієї справи POLITICO.

Обидва фігуранти заперечили звинувачення міністерства оборони в тому, що вони вчинили саботаж, зловживання владою та порушення обов'язків при управлінні державним майном.

"Слідчий з Братислави припинив кримінальне переслідування 30 жовтня, "оскільки було достатньо встановлено, що даний акт не становить кримінального правопорушення і немає підстав для подальшого розгляду справи", - повідомила POLITICO речниця прокуратури Братислави.

За словами речниці, розслідування дійшло висновку, що передача військового обладнання Україні не завдала Словаччині шкоди, як це визначено Кримінальним кодексом країни.

"Також не було доведено, що члени уряду діяли з метою отримання незаконної вигоди для себе або інших осіб, або що вони використовували свої повноваження всупереч закону чи перевищували свої повноваження", – додала представниця прокуратури.

У дописі на Facebook екс-міністр оборони Словаччини Ярослав Надь зазначив, що "було підтверджено те, про що я неодноразово говорив: уряд Едуарда Гегера, в якому я обіймав посаду міністра оборони, діяв не тільки морально правильно, але й у національних інтересах Словацької Республіки та повністю відповідно до чинного законодавства і конституції у зв'язку з пожертвуванням літаків МіГ-29". Надь додав, що очікує вибачень від уряду Фіцо.

Джерело: https://www.politico.eu/article/slovakia-prosecutor-ukraine-fighter-jets-mig29/

Теги: #літаки #справа #словаччина #закриття

