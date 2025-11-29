Airbus відкликає 6 000 літаків A320, що загрожує перебоями у рейсах по світу - ЗМІ

Київ. 29 листопада. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА- Європейська аерокосмічна корпорація Airbus (AIR.PA) оголосила про масштабне відкликання близько 6 000 літаків сімейства A320 через проблеми з системою управління польотом ELAC, що може спричинити значні перебої у світовому авіасполученні, зокрема затримки та скасування рейсів.

"Ремонт передбачає повернення до попередньої версії програмного забезпечення і займає близько двох годин на літак, проте деякі машини можуть залишатися на землі довше через додаткову потребу у заміні обладнання. Через відкликання вже постраждали авіакомпанії США, Європи, Південної Америки та Індії. Наприклад, Avianca повідомила, що понад 70% її флоту буде тимчасово виведено з експлуатації, а Air France-KLM скасувала 38 рейсів, що складає 5% щоденного обсягу перевезень", - йдеться в повідомленні Reuters.

Інцидент стався після рейсу JetBlue з Канкуна (Мексика) до Ньюарка (Нью-Джерсі) 30 жовтня, коли кілька пасажирів отримали травми через різке падіння висоти. Після цього рейс здійснив аварійну посадку у Тампі (Флорида). Airbus повідомила, що "недавній інцидент із літаком сімейства A320 показав, що сонячні спалахи можуть пошкодити дані, критично важливі для роботи органів управління польотом".

Бюлетень Airbus вказав, що проблема стосується системи управління польотом ELAC (Elevator and Aileron Computer), яка передає команди від штурвала пілота до кермових поверхонь на хвості літака.

