ВАКС засудив колишнього голову ДФС Насірова до шести років позбавлення волі

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив вирок у справі колишнього голови Державної фіскальної служби (ДФС) Романа Насірова, визнавши його винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Як повідомив ВАКС, Насірова визнано винуватим у справі про ухвалення незаконних рішень на користь фірм колишнього народного депутата.

"Колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова визнали винуватим у справі про ухвалення незаконних рішень на користь фірм екснардепа Онищенка", - зазначено пресслужбою Центру протидії дезінформації.

Суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на шість років та штрафу в розмірі 17 тис. грн, а також заборонив обіймати адміністративні посади протягом трьох років.

"Суд вирішив взяти Насірова під варту до набрання вироком законної сили", — повідомили в ЦПК.

Водночас колегія суддів виправдала іншого обвинуваченого у справі — Володимира Новікова. Цивільний позов ДП "Укргазвидобування" до Насірова залишено без задоволення.

Як інформує Центр протидії корупції, вирок ухвалили судді Ігор Строгий, Леся Федорак та Віктор Ногачевський.

Справу щодо Насірова до суду було передано ще у листопаді 2017 року: "Нагадаємо, до суду справу Насірова направили ще в далекому листопаді 2017 року. Тоді її почав розглядати Шевченківський суд Києва, де за два роки не змогли навіть зачитати обвинувальний акт", - зазначено в повідомленні Центру протидії корупції у пʼятницю.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку упродовж тридцяти днів з дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги через ВАКС до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

