Інтерфакс-Україна
Події
22:55 31.10.2025

ВАКС засудив колишнього голову ДФС Насірова до шести років позбавлення волі

2 хв читати

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив вирок у справі колишнього голови Державної фіскальної служби (ДФС) Романа Насірова, визнавши його винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Як повідомив ВАКС, Насірова визнано винуватим у справі про ухвалення незаконних рішень на користь фірм колишнього народного депутата.

"Колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова визнали винуватим у справі про ухвалення незаконних рішень на користь фірм екснардепа Онищенка", - зазначено пресслужбою Центру протидії дезінформації.

Суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на шість років та штрафу в розмірі 17 тис. грн, а також заборонив обіймати адміністративні посади протягом трьох років.

"Суд вирішив взяти Насірова під варту до набрання вироком законної сили", — повідомили в ЦПК.

Водночас колегія суддів виправдала іншого обвинуваченого у справі — Володимира Новікова. Цивільний позов ДП "Укргазвидобування" до Насірова залишено без задоволення.

Як інформує Центр протидії корупції, вирок ухвалили судді Ігор Строгий, Леся Федорак та Віктор Ногачевський.

Справу щодо Насірова до суду було передано ще у листопаді 2017 року: "Нагадаємо, до суду справу Насірова направили ще в далекому листопаді 2017 року. Тоді її почав розглядати Шевченківський суд Києва, де за два роки не змогли навіть зачитати обвинувальний акт", - зазначено в повідомленні Центру протидії корупції у пʼятницю.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку упродовж тридцяти днів з дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги через ВАКС до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Джерела: https://t.me/hcacofficial/5729

https://t.me/fuckcorruption/4586

Теги: #вакс #справа #насіров

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:57 30.10.2025
ВАКС заарештував двох підозрюваних у розкраданні на закупівлях дронів з правом застави 15 млн грн і 12 млн грн - САП

ВАКС заарештував двох підозрюваних у розкраданні на закупівлях дронів з правом застави 15 млн грн і 12 млн грн - САП

16:13 29.10.2025
За ексзаступника голови Верховного суду Львова внесли заставу в 20 млн грн - ВАКС

За ексзаступника голови Верховного суду Львова внесли заставу в 20 млн грн - ВАКС

16:55 23.10.2025
Голова ВАКС: Боюся, шо не встигнемо отримати нових суддів до травня 2026 року

Голова ВАКС: Боюся, шо не встигнемо отримати нових суддів до травня 2026 року

11:40 22.10.2025
Засудженого за хабарництво ексголову Тернопільської облради Головка визнано винним ще й у недостовірному декларуванні

Засудженого за хабарництво ексголову Тернопільської облради Головка визнано винним ще й у недостовірному декларуванні

19:23 20.10.2025
АП ВАКС надала дозвіл на здійснення спецрозслідування стосовно колишнього нардепа Логвинського

АП ВАКС надала дозвіл на здійснення спецрозслідування стосовно колишнього нардепа Логвинського

08:27 19.10.2025
Підліток, причетний до загибелі 17-річного українця у Дубліні, залишений під вартою

Підліток, причетний до загибелі 17-річного українця у Дубліні, залишений під вартою

13:24 15.10.2025
ВАКС закрив справу ексміністра Пивоварського за термінами давності

ВАКС закрив справу ексміністра Пивоварського за термінами давності

18:27 19.09.2025
Слідство у справі "золотих яєць" Міноборони завершено - НАБУ

Слідство у справі "золотих яєць" Міноборони завершено - НАБУ

18:07 26.08.2025
Ексглава НКРЕКП Кривенко повідомила про закриття щодо неї справи "Роттердам+"

Ексглава НКРЕКП Кривенко повідомила про закриття щодо неї справи "Роттердам+"

17:40 02.08.2025
Командувач Нацгвардії вже відсторонив фігурантів гучної справи

Командувач Нацгвардії вже відсторонив фігурантів гучної справи

ВАЖЛИВЕ

На Житомирщині в результаті вибуху мін загинуло 5 людей, троє поранені

Суд відправив під цілодобовий домашній арешт ексмера Одеси Труханова у справі про службову недбалість

Зеленський підписав два укази про запровадження санкцій проти низки фізичних та юридичних осіб

До кінця року додатково буде захищено 100 об’єктів критичної інфраструктури - Мінрозвитку

Глава СБУ: Від початку року було 160 успішних уражень у тилу ворога, знищено 48% ворожих "Панцирів"

ОСТАННЄ

Канада планує передати Україні російський вантажний літак Ан-124 після завершення судового процесу над ним

ООН бракує коштів для гуманітарної допомоги Україні у 2025 році - ЗМІ

Українська розвідка веде контрнаступальні дії під Покровськом, щоб відновити логістичні лінії – журналіст

Одна людина загинула, ще одна поранена внаслідок авіаударів по Куп'янського району Харківської області

Сибіга: удари РФ по підстанціях, що забезпечують роботу АЕС, не могли бути здійснені без участі "Росатому"

Президент Венесуели попросив військову допомогу в РФ, Китаю та Ірану через активність США у Карибському морі

МЗС України засудило удари РФ по підстанціях, важливих для електроживлення АЕС, і закликало до санкцій

Канада прискорює виплати фінансової допомоги для відновлення української енергетичної інфраструктури

Трамп заявив, що поки не задовольнив прохання Орбана про виключення Угорщини з санкцій щодо поставок нафти РФ

Європол підтвердив свою участь у спецоперації, в ході якої було викрито 654 бійці "Вагнера" і "Редута"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА