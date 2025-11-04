Справа колишнього голови ДФС Насірова: Сторони мають 30 днів на подання апеляційної скарги

Сторони мають 30 днів на подання апеляційної скарги щодо вироку колишньому голові Державної фіскальної служби (ДФС) Роману Насірову, якого визнано винуватим у справі про ухвалення незаконних рішень на користь фірм екснардепа Олександра Онищенка, повідомляє Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

"Сторони мають 30 днів на подання скарги, а Апеляційна палата ВАКС — обмежений строк для ухвалення рішення, щоб не допустити уникнення відповідальності", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у вівторок.

Справа почалася у 2015 році з розслідування НАБУ та САП щодо розкрадання коштів у газовій сфері.

"Судовий процес тривав майже вісім років — частково через обсяг матеріалів, але значною мірою через системні спроби сторони захисту затягнути розгляд: неявки адвокатів, клопотання про відкладення, формальні заяви та навіть спроби призупинити процес через "мобілізацію"", - зазначається у повідомленні.

ВАКС визнав Насірова винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на шість років та штрафу в розмірі 17 тис. грн, а також заборонив обіймати адміністративні посади протягом трьох років.

Водночас наголошується, що у разі, якщо до квітня 2026 року не буде розглянуто апеляційні скарги на вирок, засудженого може бути звільнено від кримінальної відповідальності у зв’язку зі спливом строків давності.