Інтерфакс-Україна
Події
17:01 04.11.2025

Справа колишнього голови ДФС Насірова: Сторони мають 30 днів на подання апеляційної скарги

1 хв читати
Справа колишнього голови ДФС Насірова: Сторони мають 30 днів на подання апеляційної скарги

Сторони мають 30 днів на подання апеляційної скарги щодо вироку колишньому голові Державної фіскальної служби (ДФС) Роману Насірову, якого визнано винуватим у справі про ухвалення незаконних рішень на користь фірм екснардепа Олександра Онищенка, повідомляє Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

"Сторони мають 30 днів на подання скарги, а Апеляційна палата ВАКС — обмежений строк для ухвалення рішення, щоб не допустити уникнення відповідальності", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у вівторок.

Справа почалася у 2015 році з розслідування НАБУ та САП щодо розкрадання коштів у газовій сфері.

"Судовий процес тривав майже вісім років — частково через обсяг матеріалів, але значною мірою через системні спроби сторони захисту затягнути розгляд: неявки адвокатів, клопотання про відкладення, формальні заяви та навіть спроби призупинити процес через "мобілізацію"", - зазначається у повідомленні.

ВАКС визнав Насірова винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на шість років та штрафу в розмірі 17 тис. грн, а також заборонив обіймати адміністративні посади протягом трьох років.

Водночас наголошується, що у разі, якщо до квітня 2026 року не буде розглянуто апеляційні скарги на вирок, засудженого може бути звільнено від кримінальної відповідальності у зв’язку зі спливом строків давності.

Теги: #дфс #набу #насіров

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:55 31.10.2025
ВАКС засудив колишнього голову ДФС Насірова до шести років позбавлення волі

ВАКС засудив колишнього голову ДФС Насірова до шести років позбавлення волі

19:20 30.10.2025
Порошенко під час передачі допомоги ЗСУ звинуватив ДССЗЗІ в тому, що залишила бригади "без очей"

Порошенко під час передачі допомоги ЗСУ звинуватив ДССЗЗІ в тому, що залишила бригади "без очей"

17:32 29.10.2025
Апеляційний суд Парижу відмовив НАБУ та САП в екстрадиції Жеваго

Апеляційний суд Парижу відмовив НАБУ та САП в екстрадиції Жеваго

14:40 29.10.2025
Держспецзв’язку заявили про готовність сприяти слідству щодо посадовців відомства

Держспецзв’язку заявили про готовність сприяти слідству щодо посадовців відомства

16:47 28.10.2025
САП та НАБУ викрили посадовців Держспецзв’язку на розтраті при закупівлі дронів

САП та НАБУ викрили посадовців Держспецзв’язку на розтраті при закупівлі дронів

16:47 27.10.2025
Антикорупційні органи направили до суду справу про недекларування майна головою АМКУ

Антикорупційні органи направили до суду справу про недекларування майна головою АМКУ

14:35 19.09.2025
Колишньому топпосадовцю ДФС повідомлено про підозру у збитках держбюджету в 108 млн грн

Колишньому топпосадовцю ДФС повідомлено про підозру у збитках держбюджету в 108 млн грн

13:14 05.09.2025
Ексзаступника голови ДФС Бамбізова затримано за підозрою в організації конвертцентру на 1,5 млрд грн

Ексзаступника голови ДФС Бамбізова затримано за підозрою в організації конвертцентру на 1,5 млрд грн

22:34 09.05.2025
Насіров вийшов з-під варти під внесену за нього заставу в 40 млн грн - ЗМІ

Насіров вийшов з-під варти під внесену за нього заставу в 40 млн грн - ЗМІ

20:22 24.04.2025
ВАКС взяв під варту Романа Насірова

ВАКС взяв під варту Романа Насірова

ВАЖЛИВЕ

Зеленський обговорив із 25-ою окремою повітрянодесантною Січеславською бригадою ситуацію поблизу Покровська

США повинні бути відкриті до можливості використання далекобійної зброї як фактор стримування РФ – Зеленський

Німеччина передала Україні 2 системи ППО Patriot – Зеленський

Зеленський: Звіт Єврокомісії підтверджує: Україна впевнено рухається до членства у Євросоюзі та готова відкрити кластери 1, 2 та 6

Зеленський зустрівся з "азовцями", що ведуть оборону на добропільському напрямку, говорили про зброю та потреби бригад

ОСТАННЄ

Зеленський обговорив із 25-ою окремою повітрянодесантною Січеславською бригадою ситуацію поблизу Покровська

Рада має намір визначити правовий статус військовослужбовців з числа іноземців

Секретар РНБО обговорив з послом Японії безпекову та економічну співпрацю

Розвідка: російські спецслужби створюють фейкові ресурси для дискредитації спецпідрозділів ГУР

Єврокомісія: Україна досягла "помірного прогресу" у царині свободи слова – Пакет розширення

Єврокомісія: Україна досягла певного прогресу у боротьбі з тяжкою та організованою злочинністю – Пакет розширення

Спецпризначенці СБУ за місяць ліквідували понад 1,5 тис. окупантів та десятки одиниць техніки на покровському напрямку

Промисловці закликали не підвищувати тарифи на вантажні перевезення і е/е через ризик падіння виробництва та зупинки підприємств

Керівництво інституту НАНУ з Харкова судитимуть за розтрату 5 млн грн

Зеленський: Орбан має запропонувати щось Україні, яка захищає всю Європу від Росії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА