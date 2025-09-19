Інтерфакс-Україна
14:35 19.09.2025

Колишньому топпосадовцю ДФС повідомлено про підозру у збитках держбюджету в 108 млн грн

Прокурори Київської міської прокуратури повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем колишньому високопосадовцю Державної фіскальної служби України (ДФС), внаслідок дій якого з держави стягнуто пеню у розмірі 108 млн грн за невчасно повернутий підприємству податок на додану вартість (ПДВ).

“Встановлено, що підозрюваний, на той час обіймаючи керівну посаду в Центральному офісі з обслуговування великих платників податків ДФС України, дав вказівку підлеглим підготувати лист до Головного управління Державної казначейської служби України у м. Києві щодо залишення без виконання та повернення висновків про відшкодування ПДВ одному з приватних підприємств”, - йдеться у повідомленні на сайті відомства у п’ятницю.

У ньому зазначають, що такі дії мотивувались необхідністю провести додаткові перевірки. При цьому податківець розумів, що підприємство має всі законні підстави для отримання відшкодування ПДВ. Після відкликання вказаних висновків, перевірки, про які йшлося в листі, Центральний офіс з обслуговування великих платників податків ДФС України щодо цього підприємства не проводив.

“Внаслідок таких дій посадовця підприємству не було вчасно відшкодовано ПДВ за податковими деклараціями за лютий, березень, квітень 2015 року. Відтак воно звернулось до суду і в судовому порядку стягнуло пеню за період часу з травня 2015 по березень 2021 року на суму у майже 108 млн грн. Такими діями підозрюваного державному бюджету України причинено збитки на цю суму”, - повідомляє прокурора.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України, а саме як зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби.

Раніше прокурорами Печерської окружної прокуратури цьому ж експосадовцю ДФС було повідомлено про підозру в організації роботи конвертаційного центру, за допомогою якого підприємства ухилялись від сплати податків. Загальна сума проведених операцій за 2023-2025 рр. становить понад 1,5 млрд грн.

6 вересня 2025 року до експодатківця судом застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у розмірі 119 млн грн. Наразі він під вартою, заставу не внесено.

