На Миколаївщині викрили посадовця військової частини, який розікрав сотні тонн пального для ЗСУ – ДБР

Київ. 2 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА На Миколаївщині правоохоронці викрили посадовця військової частини, який розікрав сотні тонн пального, призначеного для Збройних сил України. Повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).

"Працівники ДБР повідомили про підозру начальнику служби паливно-мастильних матеріалів однієї з військових частин Миколаївщини, який систематично розкрадав пальне для Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, посадовець з 2020 року систематично привласнював пальне і не припинив це навіть після початку повномасштабного вторгнення Росії. У деяких випадках він "забезпечував" підрозділи пальним лише на папері або вигадував неіснуючі заходи для списання.

Щоб замаскувати оборудку, він сам повідомив керівництво про "недостачу" понад 650 тонн пального та ініціював службове розслідування, розраховуючи на його списання. Однак ДБР провело власний аудит і виявило масштабне привласнення ресурсів посадовцем.

"Державі завдано збитків на понад 24 млн грн", - заявили у Держбюро.

Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 410 КК (привласнення військового майна у великих розмірах) та за ч. 4 ст. 425 КК (втрата військового майна в особливо великих розмірах).

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з відстороненням від посади. ДБР також встановлює коло можливих співучасників та вживає заходів для відшкодування завданих збитків.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Джерело: https://dbr.gov.ua/news/na-mikolaivshhini-dbr-vikrilo-posadovcya-vijskovoi-chastini-yakij-rozikrav-sotni-tonn-palnogo-priznachenogo-dlya-zsu