Події
18:23 14.11.2025

Магістральний водогін на Миколаївщині реконструюють за EUR3,6 млн гранту від Impact Fund Denmark - Nefco

Північна екологічна фінансова корпорація (Nordic Environment Finance Corporation, НЕФКО, Nefco) підписала угоду про надання гранту від Impact Fund Denmark для підтримки реконструкції головного водопроводу в Первомайську Миколаївської області, повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" її пресслужба.

Підписання відбулося на конференції ReBuild Ukraine у Варшаві, Польща.

Проєкт є частиною Програми НЕФКО "Зелене відновлення України", яка підтримує відновлення критичної інфраструктури з метою зміцнення стійкості країни. Як повідомлялося, Данія виділяє на цю програму  108 млн данських крон (приблизно EUR14,5 млн).

Загальний бюджет проєкту в Первомайську становить приблизно EUR4 млн, з яких EUR3,6 млн будуть надані у вигляді гранту фондом Impact Fund Denmark. Міська рада Первомайська виділить EUR0,4 млн як місцеве співфінансування.

Проєкт передбачатиме реконструкцію підземного водопроводу довжиною 8,8 км від міської водоочисної станції до резервуарів чистої води. Ця інвестиція є продовженням попереднього проєкту, профінансованого ЄС, що підтримував реконструкцію водоочисної станції в Первомайську (згідно даним сайту НЕФКО, контракт за підсумками відкритого тендеру на ці роботи був підписаний  з ТОВ "НВО "ЕКОСОФТ" (Україна) з бюджетом проєкту EUR2 млн 266,8 тис).

Завдяки новому фінансуванню Данії місто зможе повністю ввести в експлуатацію модернізовану водоочисну станцію та забезпечити надійний доступ до питної води для всіх 35 тис мешканців.

Серед очікуваних результатів зменшення споживання електроенергії на 726 МВт/год на рік, економія води щороку - 1,2 млн куб, а зниження викидів CO₂ - 581 тонна.

Старт реалізації проєкту заплановано на грудень 2025 року, завершення - до кінця 2026 року.

Джерела: https://www.nefco.int/news/denmark-backs-vital-water-supply-upgrade-in-pervomaisk/

https://www.nefco.int/wp-content/uploads/2025/08/nefco-_-awarded-contracts-1-july-31-december-2024-ukr.pdf 

Теги: #nefco #миколаївська #водогін

